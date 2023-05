Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 mai 2023, 5 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Pour ce deuxième tirage Loto de la semaine, la FDJ propose cinq millions d'euros. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les résultats !

Le jackpot du Loto atteint désormais les cinq millions d'euros. C'est trois millions de plus que la plus petite cagnotte qui peut être mise en jeu. Mais c'est aussi le montant du gros lot moyen remporté au Loto. De quoi donner espoir aux participants du tirage du jour. Avec cinq millions d'euros, il n'y a pas le moindre doute, la vie serait plus douce. Pour tenter votre chance, vous avez jusqu'à 20h15 ce mercredi 24 mai 2023. Le tirage aura lieu dans la foulée et les résultats seront a priori tous disponibles dans cet article d'ici 21 heures.

Si jamais vous comptiez réserver vos 2,20 euros, prix de la grille cochée de cinq chiffres et d'un numéro Chance, à un jackpot plus imposant, sachez que samedi 27 mai, la Française des jeux organise un tirage Loto spécial printemps. Pour l'occasion, 10 millions d'euros seront proposés aux participants. À noter toutefois que si lors de Super Loto il est aussi parfois question de tirer au sort davantage de codes LOTO, permettant de faire remporter 20 000 euros à un certains nombre de joueurs, ce ne sera pas le cas ce samedi. De ce fait, la grille sera bien vendue à son prix habituel. Car ce dernier est parfois exceptionnellement revu à la hausse pour ce genre de tirage où les gagnants sont bien plus nombreux qu'à l'accoutumé.