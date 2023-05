Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 30 mai 2023, 87 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Comme chaque mardi, les résultats Euromillions seront délivrés sur cette page peu après le tirage. 87 millions d'euros sont en jeu.

Avec ce beau temps, il est tout à fait légitime de ressentir une certaine flemme le matin en se levant pour aller travailler. Mais si démissionner pour partir vivre sa meilleure vie loin de son patron, des clients, des patients, de ces dossiers ou chantiers qui vous font faire des cauchemars... n'est clairement pas donné à tout le monde, sachez qu'il existe une chance pour que vous ayez, un jour, toutes les clés en main pour envoyer balader votre quotidien. Pour cela, rien de bien compliqué : il vous suffit de participer au tirage Euromillions. Ce mardi 30 mai 2023, 87 millions d'euros sont en jeu. Une somme colossale, même pour ce jeu de hasard.

Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Une fois l'heure du tirage arrivée, le résultat Euromillions est livré dans la foulée ici même. À noter toutefois que, si on évoquait un peu plus haut une solution plutôt simple, rien n'est joué par avance pour autant. Car si n'importe quelle personne majeure peut participer au tirage Euromillions, encore faut-il qu'elle trouve les résultats pour empocher le jackpot. Et pour ce faire, elle doit réussir à parier sur la bonne combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile parmi les quelque 139 millions de combinaisons possibles.