Dictée des Champs-Elysées : quel texte sera lu ?

A Paris, les Champs-Elysées vont être le théâtre de la plus grande dictée du monde, dimanche 4 juin 2023. Mais quel texte sera lu aux participants ?

Les Champs-Elysées transformés… en salle de classe. La plus iconique des avenues de Paris va accueillir, dimanche 4 juin 2023, des centaines de bureaux et de chaises sur ses pavés à l'occasion d'une dictée géante. Une première sur cette artère, piétonnisée comme chaque premier dimanche du mois. Plus de 5000 personnes devraient participer à cette animation et tester leur niveau de Français en retranscrivant un texte, dans un cadre peu commun pour une telle activité. L'objectif est clair : en faire la plus grande dictée du monde.

Plusieurs textes lus lors de la dictée des Champs-Elysées

C'est au cours de l'après-midi que les feuilles et stylos orneront l'avenue, avec l'Arc de Triomphe en toile de fond, les installations étant prévues sur la partie haute de l'axe, entre la station de métro George V et la place de l'Etoile. Ouvert aux participants dès l'âge de 10 ans, le test d'écriture se décomposera en trois temps :

13h30 : première dictée, intitulée "Dictée de notre enfance"

16 heures : deuxième dictée, intitulée "Dictée d'aujourd'hui"

16 heures : troisième dictée, intitulée "Dictée sportive"

Lors des inscriptions, il est demandé de choisir un créneau. La mairie de Paris ne précise toutefois pas s'il est possible de s'inscrire plusieurs fois pour participer à diverses dictées. Seule limite : 1700 personnes maximum seront accueillies sur chaque session. L'évènement a rencontré un franc succès puisque plus de 40 000 demandes d'inscriptions ont été enregistrées, mais seul le quota défini peut être rempli, sur tirage au sort. Toutes les sessions vont donc afficher complet.

Les trois textes qui seront lus, tour à tour, par Augustin Trapenard, journaliste présentateur de La Grande Librairie sur France 5, Katherine Pancol, romancière, et Pierre Rabadan, adjoint d'Anne Hidalgo chargé des sports et des JO.