Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 31 mai 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Avec 12 millions d'euros à remporter ce mercredi 31 mai 2023, les participants devraient être nombreux. Le tirage Loto est prévu vers 20h45, les résultats seront dévoilés dans la foulée.

[Mis à jour le 31 mai 2023 à 19h03] Envie de devenir millionnaire ? Bonne nouvelle, si vous trouvez les résultats du Loto ce mercredi 31 mai 2023, la Française des jeux (FDJ) vous reversera la coquette somme de 12 millions d'euros. Si l'idée vous tente, sachez que vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance et valider votre grille avec une combinaison qui, on l'espère, sera gagnante ! La grille classique, cochée de cinq chiffres et un numéro Chance, est vendue 2,20 euros. Avis aux amateurs !

Que faire avec 12 millions d'euros ? Si vous mettiez la main sur les résultats Loto ce mercredi, vous auriez de quoi vous verser un smic pendant 9 230 mois, soit 769 années. Bref, en vous y prenant bien, vous pourriez vivre sereinement pendant un bon moment, c'est certain. À moins que vous soyez davantage... flambeurs. Dans ce cas-là, à vous le tour des grandes capitales d'Europe en limousine, avec champagne et M&M's à gogo. Paris, Londres, Berlin, Rome, Madrid... en vous organisant suffisamment, et en réservant tout de même quelques billets d'avion au milieu, vous pourriez passer une soirée tout à fait exceptionnelle !

Si votre rêve a toujours été de reconstruire le village des Schtroumpfs, le gros lot du jour pourrait tout à fait permettre de faire sortir de terre une réplique à taille humaine. Vous l'aurez compris, votre imagination pourrait être, le temps de quelques années, quelques mois ou quelques heures, votre seule limite. Il est toutefois possible que vous preniez rapidement goût à l'argent. En cas de pénurie, notez que ce vendredi, la FDJ et ses homologues européens organisent un méga tirage Euromillions avec... 130 millions d'euros en jeu. Le plus dur devrait être, encore une fois, de trouver les résultats permettant de remporter le pactole.