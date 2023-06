Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 2 juin 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le jackpot de 130 millions proposé par la Française des Jeux (FDJ) et ses homologues européens pour le tirage de l'Euromillions, a été remporté, vendredi 2 juin 2023. Découvrez les résultats.

[Mis à jour le 2 juin 2023 à 22h11] La cagnotte de 130 millions de l'Euromillions a été remportée, vendredi 2 juin. Le méga jackpot exceptionnel a été gagné durant le tirage de l'Euromillions. Avec une telle somme, le chanceux du jour peut s'acheter le château de Bran, aussi connu sous le nom de château de Dracula, qui coûte 80 millions de dollars, soit plus de 74 millions d'euros. Avec cet argent, il peut aussi s'offrir cinq fois la voiture la plus chère du monde, la Rolls-Royce Boat Tail, dont le prix s'élève à 23 millions d'euros. Sept gagnants du second rang, dont un Français, ont remporté plus de 172 000 euros. Découvrez les résultats de l'Euromillions sur notre page et voyez si vous avez trouvé des numéros gagnants. Parfois, quelques chiffres suffisent.

Tirage du 02/06/2023 3 - 12 - 15 - 25 - 43 Etoiles : 10 - 11

MyMillion :NG 971 7608

Le dernier tirage de l'Euromillions qui a été remporté a eu lieu le vendredi 5 mai. Trois joueurs originaires de France, de Suisse et du Royaume-Uni sont parvenus à trouver la combinaison gagnante et ont partagé un jackpot vertigineux de 159,1 millions d'euros, rapporte Le Parisien. Ils sont ainsi repartis chacun avec plus de 53 millions d'euros. Avant cela, sept tirages de l'Euromillions ont été effectués sans que personne remporte le gros lot.

Le plus gros gain de l'EuroMillions a été remporté au Royaume-Uni, le 19 juillet 2022. Le gagnant a empoché la somme de 230 millions d'euros, la plus importante jamais mise en jeu pour l'EuroMillions. Le 15 octobre 2022, une Française a remporté un autre jackpot impressionnant de 220 millions d'euros. Il s'agissait de la plus grosse somme gagnée par un Français. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous chez un buraliste afin de remplir une grille. Vous pouvez aussi jouer en ligne ou avec l'application fdj.fr. Le tirage de l'EuroMillions a lieu tous les mardis et les vendredis.