Messe au Vélodrome, entretien avec Macron... Quel est le programme du pape François à Marseille ?

Le pape François sera en visite à Marseille les 22 et 23 septembre 2023. Le souverain pontife célébrera une grande messe au stade Vélodrome et aura l'occasion d'échanger avec Emmanuel Macron alors que sa venue n'est pas une visite d'Etat.

La messe au vélodrome sera à coup sûr le point d'orgue de la visite du pape François à Marseille. Mais cette célébration chrétienne au cœur du stade de l'Olympique de Marseille ne sera qu'une étape dans le programme du souverain pontife attendu dans la citée phocéenne les 22 et 23 septembre 2023. Pendant sa courte venue, Sa Sainteté s'entretiendra avec Emmanuel Macron comme l'a confirmé l'Elysée le 14 septembre. Attention toutefois à ne pas considérer la visite du pape François comme une visite d'Etat, le chef de l'Eglise la plusieurs fois assuré : il ira "à Marseille, pas en France".

Le pape présent aux Rencontres méditerranéennes

La visite de pape François coïncide avec l'organisation des Rencontres méditerranéenne par le diocèse de Marseille, l'événement qui porte sur les inégalités économiques, les migrations et le changement climatique est d'ailleurs la principale raison du voyage du souverain pontife en France. Et l'homme de 86 ans, qui a fait de la question des migrations un sujet central de son pontificat, doit prononcer un discours lors de ces rencontres, dans la matinée du 23 septembre. "Le problème qui me préoccupe c'est le problème méditerranéen, c'est pourquoi je vais en France. L'exploitation des migrants est criminelle", avait-il déclaré début août en revenant des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. "La Méditerranée est un cimetière. [...] Voilà pourquoi je vais à Marseille", avait-il ajouté.

Le pape ira d'ailleurs assister à une prière à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et se recueillir près du Mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer dès l'après-midi du vendredi 22 septembre, après avoir été accueilli par Emmanuel Macron à l'aéroport.

Un défilé sur le Prado et une messe au stade Vélodrome

Après sa rencontre avec des personnes en situation de précarité et son discours aux Rencontres méditerranéennes au matin du 23 septembre, le pape François doit défiler à bord de sa "papamobile" sur l'avenue du Prado, depuis le bord de mer jusqu'au stade Vélodrome où il tiendra une messe à partir de 16h15. Le départ du défilé se fera précisément depuis la promenade Georges Pompidou et les fidèles pourront assister au cortège tout le long de l'avenue du 8ème arrondissement. Des écrans géants installés le long du parcours permettront aux Marseillais de ne rien louper du spectacle, ajoute Actu Marseille.

Le défilé passé, c'est dans l'enceinte du célèbre stade marseillais que le souverain pontife se tiendra pour célébrer une grande messe. Le stade Vélodrome "rassemble Marseille dans toute sa diversité, ce sera comme s'il se rendait chez chaque Marseillais", s'était réjoui, début juin, le cardinal et archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline. A noter que le pape occupera le stade seulement quelques jours après le passage du XV de France sur la pelouse pour la Coupe du monde de rugby.

Plusieurs entrevues entre le pape François et Emmanuel Macron

La venue du pape François n'est pas une visite d'Etat, pourtant Emmanuel Macron échangera plusieurs entrevues avec le souverain pontife. Le président de la République accueillera le chef de l'Eglise à l'aéroport dans l'après-midi du 22 septembre, s'entretiendra avec lui, en privé, depuis le palais de Pharo à la mi-journée du samedi 23 septembre et assistera à la messe au Vélodrome.

La présence d'Emmanuel Macron à la messe n'est pas vue d'un bon œil par tous les politiques. Les élus de la gauche estiment d'ailleurs que cette venue est contraire au principe de laïcité, un sujet qui a fait débat ces dernières semaines notamment avec l'interdiction du port de l'abaya à l'école. L'Elysée répond toutefois qu'il s'agit pour le chef de l'Etat de participer à un "événement populaire". Emmanuel Macron ne devrait d'ailleurs pas prendre la parole. Enfin, c'est encore le Président qui raccompagnera le pape François à l'aéroport Marseille Provence bénéficiant un passage d'un dernier bref entretien.