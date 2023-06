Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 6 juin 2023, 17 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Après l'incroyable jackpot de vendredi, retour à la normale. Dix-sept millions d'euros sont à remporter si vous trouvez les résultats du tirage Euromillions de ce 6 juin 2023.

À moins d'être Britannique et d'avoir tenté votre chance outre-Manche lors du méga tirage de l'Euromillions de vendredi dernier, vous n'avez presque aucune chance d'être en possession des 130 millions d'euros qui étaient à remporter la semaine dernière. Résultat, même les 17 millions d'euros en jeu ce mardi 6 juin 2023 peuvent encore vous faire fantasmer. Il faut dire que si 17 millions c'est très peu comparé aux 130 millions d'euros de l'autre jour, cela reste toutefois une sacrée somme pour le commun des mortels et peu de gens refuseraient ce type de gain.

Pour tester votre résistance face à une telle somme, ou simplement remporter un tirage de l'Euromillions et plusieurs millions d'euros qui vont avec, sachez qu'il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 ce mardi. Moyennant 2,50 euros, le prix de la grille classique, vous pourrez tenter de devenir millionnaire ou du moins, prendre quelques minutes dans la journée pour rêver. Rêver de ce que vous pourriez faire avec une telle somme, rêver de vos projets, rêver d'avoir plus de temps pour rêver ou de pouvoir enfin réaliser vos rêves les plus fous. Le tirage Euromillions aura lieu, quoi qu'il en soit, vers 21h30. D'ici là, libre à chacun de parier les chiffres qui lui plaise.