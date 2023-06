Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 juin 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Pas de gros jackpots en vue ce mercredi 7 juin 2023. Néanmoins, deux millions d'euros sont tout de même à prendre. Parviendrez-vous à trouver les résultats Loto ?

Lundi 5 juin, un petit chanceux est parvenu à trouver le résultat Loto, remportant du même coup la "pacotille" de... 14 millions d'euros ! Pour remporter un tel gros lot, le vainqueur avait parié sur la combinaison suivante : 3 - 10 - 13 - 25 - 46 et le numéro Chance 5. Des chiffres qui pourront vous inspirer pour ce nouveau tirage Loto, ou pas. Il faut dire qu'il semble peu probable que les mêmes chiffres soient tirés au sort à deux jours d'intervalle. Mais après tout, ne jamais dire jamais. Comme n'importe laquelle des 19 068 840 combinaisons possibles, elle a a priori autant de chance de sortir que les autres.

Sinon, il peut aussi être intéressant de ne piquer que quelques chiffres à cette combinaison gagnante pour former la vôtre. Ou alors, vous pouvez aussi parier sur les chiffres qui vous font plaisir : l'âge de votre neveu, la date de naissance de votre chat, votre numéro d'assurance maison ou voiture, votre plaque d'immatriculation. Vous pouvez également opter pour une combinaison des différents digicodes que vous utilisez dans la vie de tous les jours, vous inspirer des chiffres inscrits sur l'oreille de vos vaches préférées qui broutent dans le pré à côté de chez vous, et même les montants de vos dernières factures. Tout est envisageable et rien n'est interdit. Alors, à vous de jouer ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille pour le tirage Loto du jour. Le résultat sera connu sur les coups de 20h45.