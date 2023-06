Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 13 juin 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour le premier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ propose une cagnotte de 39 millions d'euros. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

[Mis à jour le 13 juin 2023 à 19h07] Et si pour bien commencer la semaine vous deveniez… millionnaire ? À moins d'être sur le point de déposer un brevet après avoir inventé le smartphone du futur ou d'avoir soudainement hérité d'un oncle millionnaire jusqu'ici inconnu au bataillon, le mieux pour pouvoir ne serait-ce qu'envisager cette option reste malheureusement de tenter sa chance au tirage Euromillions de ce mardi 13 juin 2023. La Française des jeux (FDJ) et ses coéquipières européennes, neuf pays participants à ce jeu de hasard, proposent une cagnotte de 39 millions d'euros aux joueurs. Le résultat Euromillions sera délivré vers 21h30. Avant cela, le code My Million sera dévoilé sur les coups de 21 heures. Tous les résultats seront bien entendu disponibles dans la foulée ici même.

Que faire avec 39 millions d'euros ? C'est la question que tout le monde se pose. Alors que la plupart des Européens gèrent quotidiennement plutôt des dizaines, voire au mieux des centaines d'euros, il n'est pas toujours aisé de se rendre compte de ce à quoi correspond une telle somme. Pour avoir un ordre d'idée, sachez qu'il s'agit d'environ 30 000 Smic, soit l'équivalent de… 2 500 années de revenu minimal.

C'est aussi approximativement 11,1 millions d'éclairs au chocolat, 35,4 millions de baguettes de pain, ou encore 4,1 millions de places de cinéma. Si l'on compte en moyenne 1h30 par film, vous pourriez ainsi passer les 700 prochaines années à regarder des longs métrages dans les salles obscures. Un temps qu'il ne serait pas problématique d'écourter un peu afin de se payer quelques éclairs au chocolat pour savourer chaque séance !