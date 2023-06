Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 juin 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Votre vie aurait une autre saveur si vous remportiez le tirage Loto de ce mercredi 14 juin 2023. En trouvant les résultats du jour, vous pourriez accueillir deux millions d'euros sur votre compte en banque.

[Mis à jour le 14 juin 2023 à 19h04] Il y a des choses qui ne se refusent pas. À moins d'être moines ou déjà multimillionnaires, rares sont les personnes qui s'opposeraient à remporter deux millions d'euros, et ce, sans la moindre contrepartie. C'est pourtant ce que propose, ce mercredi 14 juin 2023, la Française des jeux (FDJ). À l'occasion de ce nouveau tirage Loto, les participants peuvent empocher jusqu'à deux millions d'euros. Et il semblerait que trouver les résultats soit plutôt banal ces derniers temps. En effet, lors des deux précédents tirages Loto, un ou une gagnante est parvenue à réaliser l'exploit de parier sur la bonne combinaison.

Samedi 10 juin, pour commencer, un joueur a remporté trois millions d'euros en cochant le 11, le 16, le 28, le 32, le 49 et le numéro Chance 10. La chance était tellement au rendez-vous que deux autres grilles ont été inscrites des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Leurs propriétaires ont ainsi pu empocher la coquette somme de 129 096 euros. Lundi 12 juin, alors que deux millions d'euros étaient cette fois en jeu, un participant qui avait validé sa grille en Moselle est, à son tour, devenu millionnaire. Il avait lui parié sur le 12, le 19, le 21, le 26, le 28 et le numéro Chance 2. De plus, quatre autres grilles, cochées elles des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance, ont permis à leurs propriétaires de remporter 36 845,10 euros. De quoi s'offrir de belles vacances bien méritées, ou de pouvoir enfin décrocher le crédit pour acheter la maison de vos rêves.

Comme lors de chaque tirage Loto, le résultat sera connu sur les coups de 21 heures ce mercredi soir. Diffusés dans un premier temps sur TF1, les résultats, qui comprennent la combinaison gagnante du jour, celle de l'option second tirage, les 10 codes permettant de remporter 20 000 euros et le Joker+, seront ensuite diffusés sur Linternaute.com. Pour les amateurs de cagnottes, sachez que vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille, moyennant 2,20 euros, le prix de la grille classique. Gardez toutefois bien en tête qu'au Loto, vos chances ne sont que d'une sur... 19 068 840 !