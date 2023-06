Manifestations au tunnel Lyon-Turin : pourquoi la mobilisation est-elle interdite ?

Les manifestations organisées par les Soulèvements de la Terre ces 17 et 18 juin 2023 contre le projet ferroviaire Lyon-Turin, en Savoie, ont été interdites par les autorités. La décision sera-t-elle respectée ? Que dénoncent les militants écologistes ?

Y aura-t-il une manifestation sur le chantier sur tunnel Lyon-Turin ce week-end ? La mobilisation était prévue de longue date par les Soulèvements de la Terre, mais à l'approche de l'événement la préfecture de Savoie a décidé d'interdire le rassemblement. "Des risques de débordements" sont à l'origine de la décision du préfet, François Ravier, annoncée le 15 juin. "Il y a des craintes quant à la sécurité des forces de l'ordre et des pompiers", a-t-il ajouté mentionnant les "2000 gendarmes et policiers" déployés dans la vallée de la Maurienne du vendredi 16 au dimanche 18 juin.

Le projet du Lyon-Turin, une ligne ferroviaire de 140 km reliant la France à l'Italie par les Alpes, fait face à une vive opposition des militants écologistes des deux côtés de la frontière depuis 30 ans. Alors que les travaux ont commencé et que la ligne doit être fonctionnelle à l'horizon 2030, l'association les Soulèvement de la Terre soutenue par l'organisation italienne No Tav dénonce le "programme de destruction massif" de l'environnement alpin qu'est la ligne Lyon-Turin. Elle appelle à une "mobilisation internationale et populaire" ces 17 et 18 juin 2023. Les manifestations seront-elles maintenues malgré l'interdiction prononcée par les autorités ? Fort probable.

Les manifestations initialement prévues sur le chantier du projet Lyon-Turin font bien craindre des débordements : plusieurs milliers de personnes sont attendues, dont des éléments radicaux, et les précédentes mobilisations des Soulèvements de la Terre ont parfois été le théâtre d'affrontements entre militants et forces de l'ordre.

Où a lieu la manifestation contre le projet Lyon-Turin ?

Aucun lieu précis n'a été communiqué par les Soulèvements de la Terre qui co-organisent la mobilisation avec le collectif italien "No Tav", un opposant historique au tunnel ferroviaire alpin. Il est seulement indiqué que le rassemblement doit avoir lieu dans la vallée dans la Maurienne, en Savoie. D'après les services de renseignement, "la zone du camp de base de la manifestation pourrait s'étendre entre le lac des Tufs et le centre de la station de ski La Norma". Du fait les mobilisations devraient se tenir dans le périmètre alentour. La station voisine du camp ne se trouve qu'à deux kilomètres du chantier du Lyon-Turin mené par la société TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin).

Les manifestations et/ou mobilisations des militants écologistes et opposants au projet Lyon-Turin devraient débuter le samedi 17 juin et se prolonger sur la journée du dimanche 18 juin. En revanche, les participants au rassemblement sont attendus sur place dès le vendredi pour les premiers arrivants. "L'ouverture d'un camp" où s'installeront les manifestants pour les deux jours d'actions est prévue dans la journée rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Faut-il craindre des débordements sur le chantier du projet Lyon-Turin ?

A quelques jours des manifestations contre le projet ferroviaire Lyon-Turin, la tournure que peuvent prendre les mobilisations inquiète, d'où la décision d'interdire le rassemblement. Les Soulèvement de la Terre souhaitent mettre un "coup d'arrêt" au chantier "avant que les travaux et dégâts engendrés ne soient irrémédiables", mais l'événement des 17 et 18 juin ne devrait pas s'accompagner de blocages à en croire le détails du programme publié le 15 juin par l'association. Balades naturalistes, tables rondes, concerts, rencontres et animations écologiste sont prévues tout au long du week-end, mais des manifestations telles que des défilés ou des sittings pourraient rythmer l'événement.

Sur le papier les chances de voir les mobilisations dégénérer sont faibles, mais les autorités vont être sur leur garde après les précédentes mobilisations des Soulèvements de la Terre (à Sainte-Soline en mars, sur l'autoroute Toulouse-Castres en avril ou encore à Nantes le week-end dernier). Les élus de la Maurienne ont également déclaré le 12 juin faire preuve de "grande vigilance par rapport à ce rassemblement". Certains comme Jérémy Tracq, vice-président de la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise, ont indiqué que "plusieurs éléments nous font craindre que les manifestants ne viennent pas tous avec des intentions pacifiques. [...] Différents appels invitent à la désobéissance civile et à s'inspirer de Notre-Dame-des-Landes et d'autres Zones à Défendre (ZAD), de Sainte Soline, à occuper les gares, à suivre des convois de fret, à établir des campements sur le tracé du Lyon-Turin". En amont des manifestants, les élus ont donc sollicité les organisateurs et militants écolos pour que l'événement se déroule "sans violences et sans dégradations" et que les participants ne cherchent pas "à s'installer durablement et illégalement" sur le chantier.

Combien de manifestants sont attendus sur le chantier du Lyon-Turin ?

Plusieurs milliers de personnes pourraient prendre part aux manifestations contre le projet Lyon-Turin ce week-end, d'après les estimations des services de renseignement. Au total, plus de 4 000 manifestants écologistes sont attendus dans la vallée de la Maurienne et parmi eux 400 éléments radicaux, toujours selon les autorités. Un millier de manifestants pourrait venir de l'opposition italienne au projet ferroviaire. Pour limiter la venue de manifestants jugés radicaux, déjà 107 interdictions administratives du territoire ont été émises contre des activistes étrangers a appris CNews.