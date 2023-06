Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 16 juin 2023, 53 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour ce vendredi 16 juin 2023, la Française des jeux propose 53 millions d'euros. Les résultats seront annoncés vers 21h30 sur cette page.

Qui dit vendredi, dit fin de semaine pour les uns, mais aussi tirage de l'Euromillions pour les adeptes des jeux de hasard. À l'Euromillions, 17 millions d'euros minimum sont mis en jeu. Mais ce vendredi 16 juin 2023, les précédents tirages n'ayant pas vu passer de grille correctement cochée, la Française des jeux (FDJ) et ses coéquipières européennes proposent 53 millions d'euros. Reste à savoir si quelqu'un aura suffisamment de chance pour trouver les résultats Euromillions. Car si le tirage est organisé quoiqu'il arrive, été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, rien ne garantit qu'il y ait systématiquement un vainqueur.

Avec plus de 139 millions de combinaisons possibles lors de chaque tirage Euromillions, sachez que vous avez plus de chance de voir l'un de vos enfants devenir astronaute que de remporter le gros lot. Comptez en effet, une chance sur 12 millions selon le site We Love Buzz. Vous avez même plus de chance d'être frappé par un astéroïde, une sur 720 000, que de trouver le résultat Euromillions. Quoi qu'il en soit, les résultats seront connus sur les coups de 21h30 ce vendredi soir. Ils seront bien entendu livrés dans la foulée sur cette page.