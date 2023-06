Projet Lyon-Turin : quelle est cette ligne ferroviaire qui fait polémique ?

Alors que la préfecture de Savoie a interdit les manifestations prévues ce week-end contre le projet Lyon-Turin, cette ligne ferroviaire lancée depuis plus de 30 ans revient dans le débat public. En quoi consiste-t-elle ?

Plusieurs milliers de personnes sont attendues ce week-end dans la vallée de la Maurienne pour protester contre le projet Lyon-Turin, malgré l'interdiction par la préfecture de Savoie de la tenue de ces manifestations. Mais au fait, en quoi consiste ce projet de ligne ferroviaire reliant la France à l'Italie ? Il s'agit d'un chantier pharaonique qui s'étend, au total, sur près de 270 km (70% en France et 30% en Italie), comme l'indique le site de TELT, le promoteur franco-italien public chargé de la réalisation de la section transfrontalière du projet.

Cette section transfrontalière, qui doit relier la ville de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) à celle de Bussoleno, en Italie, fait 65 km de long. Dans le cadre de cette nouvelle section, un tunnel ferroviaire de 57,5 km traversant les Alpes doit être construit. Il reliera les gares de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, en Italie. Sur ces 57,5 km, 45 km seront creusés en France et 12,5 km en Italie, toujours selon le site de TELT. Pour l'instant, dix kilomètres ont déjà été creusés pour ce tunnel côté français, indique France Bleu, précisant que l'objectif est que le tunnel soit opérationnel en 2032.

Le but de cette nouvelle ligne ferroviaire est de "réduire les temps et les coûts du transport de voyageurs et de marchandises", écrit TELT sur son site. Pour le promoteur, elle permettra en effet "de délester les routes alpines d'un million de poids lourds et de réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre d'environ un million de tonnes d'équivalent CO2", ce qui correspond selon TELT à "l'équivalent produit par une ville de 300 000 habitants". Le coût de réalisation de la section transfrontalière est estimé à 8,6 milliards d'euros, indique le promoteur. La sommet est financée à 40% par l'Union européenne, 35% par l'Italie et 25% par la France. En prenant en compte l'ensemble des travaux nécessaires pour les 270 km de la nouvelle ligne Lyon-Turin, on atteint 26 milliards d'euros, selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2012, rappelle France Inter.

Pourquoi le projet Lyon-Turin est-il critiqué ?

De nombreuses associations écologistes et élus de gauche militent aujourd'hui contre ce projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, lancé en 1991. Ils estiment notamment que la ligne qui existe déjà entre les deux villes est sous-utilisée, et qu'il faudrait plutôt la rénover pour réduire le transport de marchandises par des poids lourds. "Il y a déjà des lignes qui existent et en vingt ans, le fret ferroviaire entre la France et l'Italie a été divisé par 5", a ainsi affirmé la députée écologiste Sandrine Rousseau, invitée sur franceinfo ce vendredi, avant d'estimer que les millions d'euros investis dans ce projet "devraient être mis sur le soutien à un réseau de fret existant partout en France, à la rénovation des lignes, au renforcement des infrastructures".

L'impact environnemental de ce projet titanesque est aussi pointé du doigt. L'association Les Soulèvements de la Terre appelle ainsi à des manifestations contre le projet ce week-end en Maurienne "pour la défense de la montagne et de l'eau", au côté d'une dizaine d'autres organisations, indique Ouest-France. "Déjà des dizaines de sources drainées par les machines ont tari ou perdu du débit, des nappes phréatiques ont été percées, 1 500 hectares de terres agricoles seront artificialisés", alerte l'association.

Les défenseurs du projet répondent de leur côté que la ligne existante est trop ancienne pour y augmenter significativement le fret ferroviaire. "L'infrastructure date du XIXe siècle et on ne peut pas massifier le trafic pour des raisons de sécurité", affirme ainsi Stéphane Guggino, délégué général de la Transalpine, une association regroupant des acteurs impliqués dans ce projet et militant pour faciliter et accélérer sa construction. "Le projet ne videra pas les Alpes de son eau. Il y a une vraie différence entre militance et compétence sur ce sujet", assène-t-il. Des propos rapportés par Ouest-France. Pourtant, le ministère de la Transition écologique a été saisi il y a un an par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement sur "les risques que présente le chantier pour les captages d'eau potable", rappelle Reporterre, qui précise que le ministère n'a pas fourni de réponse.