Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 19 juin 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. En ce premier jour de tirage Loto de la semaine, quel jackpot propose la FDJ ? À quelle heure seront connus les résultats ? Ce qu'il faut savoir.

Chaque lundi, la Française des jeux propose inlassablement un tirage du Loto. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille s'ils souhaitent participer. Le tirage a généralement lieu après les JTs de 20 Heures, soit vers 20h45. La grille est vendue 2,20 euros, du moins, si vous vous contentez d'une grille avec une seule combinaison. Attention toutefois, si vous souhaitez cocher plus que les cinq chiffres et le numéro Chance nécessaires pour constituer une combinaison classique, le prix n'est pas le même et peut rapidement atteindre des sommets !

Comptez 277,20 euros pour une grille cochée de neuf chiffres et un numéro étoile. Pire encore, la grille peut vous être vendue jusqu'à 369,60 euros. C'est le cas si vous cochez huit chiffres et trois numéros Chance, ou sept chiffres et huit numéros Chance. Gare à la facture qui pourrait donc vite être salée ! Si en cochant plus de chiffres, vos chances sont automatiquement augmentées, gardez toutefois en tête que l'opportunité de mettre la main sur le résultat Loto reste faible quoi qu'il arrive, le principe du Loto étant de faire des millionnaires une exception !