Sous-marin explorant le Titanic : le navire disparaît, ce que l'on sait

La BBC rapporte qu'on ignore encore le nombre de passagers présents à bord du sous-marin touristique parti explorer l'épave du Titanic ce lundi 19 juin. Une mission de sauvetage a été lancée.

Il y a 111 ans le Titanic sombrait au large de Terre-Neuve, au Canada. Ce lundi 19 juin 2023, alors qu'un sous-marin touristique emmenait ses passagers à 3 800 mètres au fond de l'océan Atlantique pour observer les vestiges du paquebot transatlantique britannique, qui a fait naufrage en 1912 après avoir percuté un iceberg, le submersible a soudainement disparu, rapporte la BBC. En contact avec les garde-côtes de Boston, la chaîne d'information indique qu'une opération de recherche et de sauvetage a été lancée afin de retrouver le sous-marin et son équipage portés disparus.

Une information que semble confirmer le communique de la société OceanGate Expeditions qui annonce que l'un de ses sous-marins manque à l'appel. "Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité", est-il assuré dans le communiqué. Et d'ajouter : "Nous nous concentrons entièrement sur les membres d'équipage du submersible et leurs familles. Nous travaillons au retour en toute sécurité des membres d'équipage."

Si on ignore encore le nombre de passagers à l'intérieur du sous-marin porté disparu, le site internet de la société privée OceanGate Expeditions indique que les submersibles qui partent généralement en expédition pendant près de 8 heures transportent jusqu'à 5 personnes : un conducteur, un guide et jusqu'à trois passagers, qui paieraient chacun 250 000 dollars pour participer à l'expédition. D'après la BBC, le sous-marin porté disparu serait le Titan d'OceanGate. Grand comme un camion, il embarquerait en plus de ses cinq passagers l'équivalent de quatre jours d'oxygène. Suffisant pour que les secours interviennent ? Des agences gouvernementales et des entreprises spécialisées dans la haute mer seraient, en tout cas, sur le pont pour retrouver l'engin disparu, dont on ignore l'heure exacte à laquelle le contact avec a été rompu.