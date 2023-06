Tempête Bret : la Martinique en alerte cyclonique rouge, quelles prévisions ?

La tempête tropicale Bret va passer au large de la Martinique, ce jeudi 22 juin 2023, en fin de journée. L'île des Petites Antilles est placée en alerte cyclonique rouge. Les prévisions et les consignes de sécurité.

La pluie et le vent guettent la Martinique. L'île des Antilles déjà en vigilance orange va être placée en alerte cyclonique rouge à compter de midi heure locale (18 heures à Paris), ce jeudi 22 juin 2023. La tempête tropicale Bret avance en ce moment vers l'ouest et les Petites Antilles. "La zone la plus probable de passage du centre de Bret se situe entre la Martinique et Saint-Vincent" prévient Météo-France dans son dernier bulletin. Une configuration dans laquelle l'île "se situe dans la zone de vent fort". D'après les prévisions, c'est entre la fin d'après-midi et la nuit que la tempête devrait être au plus fort en Martinique.

Quelles sont les prévisions sur le passage de la tempête en Martinique ?

Les conditions météorologiques doivent se dégrader dans le courant de l'après-midi au moment où les "premiers passages fortement pluvieux" arriveront sur l'île. La mer commence également à être agitée sous l'effet des vents violents de la tempête Bret. "Au pic de l'évènement, le vent moyen soufflera entre 60 et 70 km/h sur la moitié nord de la Martinique, et entre 70 et 90 km/h en moyenne sur la moitié sud" annonce le bulletin de vigilance de Météo-France. Mais les rafales seront bien plus violentes, elles pourront atteindre 100 à 120km/h et jusqu'à 150 km/h localement sur les zones les plus exposées, notamment au sud de l'île.

D'importantes pluies sont attendues : 120 à 150 mm et 200 mm localement en seulement quelques heures. Les eaux de la mer seront aussi agitées. Au plus fort, "les creux moyens [pourront] atteindre 3 à 4 m, localement 5 m à la façade Atlantique et dans le canal de la Dominique, et jusqu'à environ 6 m dans le canal de Sainte-Lucie", anticipe l'agence météorologique.

Malgré les importantes intempéries annoncées, la tempête Bret devrait passer "relativement rapidement" au large de la Martinique. L'amélioration progressive de la météo est attendue à partir de la matinée vendredi.

Quelle est la trajectoire de la tempête Bret ?