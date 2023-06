Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 juin 2023 [EN DIRECT]

LOTO. Suivez les tirages du Loto de ce samedi 24 juin 2023. Trois millions d'euros sont en jeu !

Le tirage du Loto est prévu pour le samedi 24 juin 2023 et les joueurs se préparent encore à choisir leurs numéros porte-bonheur. Pour participer, il suffit de sélectionner 5 numéros parmi une grille allant de 1 à 49, ainsi qu'un numéro chance compris entre 1 et 10. Si les six numéros tirés correspondent à ceux joués par un participant, il remporte la cagnotte de 3 millions d'euros. La FDJ propose également des options de jeu en ligne, ce qui permet aux joueurs de participer au tirage du Loto de manière plus pratique.

Que ce soit en ligne ou en personne, chaque participant doit garder à l'esprit que le jeu doit rester un divertissement et qu'il est important de jouer de manière responsable. Il est essentiel de se souvenir que les chances de gagner le jackpot sont extrêmement minces. Néanmoins, le tirage du Loto offre aux participants une lueur d'espoir, la possibilité de réaliser leurs rêves les plus fous en un instant. Les gains du Loto ne se limitent pas au jackpot. Même si tous les numéros ne correspondent pas, plusieurs rangs de gains offrent des récompenses allant de quelques euros à des milliers d'euros.

Le résultat du tirage sera révélé, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : Vous pourrez découvrir les numéros gagnants et l'ensemble des résultats en direct sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le tirage de ce soir, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, samedi 24 juin 2023 !