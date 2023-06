Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 juin 2023, 26 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Les résultats du tirage Euromillions de ce mardi 27 juin 2023 seront délivrés vers 21h30 ici même.

Pour le premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux (FDJ) ainsi que ses huit autres homologues européens, neuf pays en tout participant à ce jeu de hasard, proposent la coquette somme de 26 millions d'euros. Si les participants seront, sans aucun doute, nombreux, les gagnants le seront beaucoup moins. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du tirage de l'Euromillions, faire remporter une somme pharaonique à un voire deux ou trois joueurs grâce à l'argent parié par tous les autres. Reste à savoir si vous saurez cocher la combinaison gagnante du jour, sachant qu'il en existe plus de… 139 millions !

Si vous voulez avoir plus de chance de trouver le résultat gagnant, le mieux est de vous tourner vers le Loto. À ce jeu de hasard, en ne pariant qu'une combinaison, vous avez une chance sur un peu plus de… 19 millions de trouver les résultats du jour. Toutefois, il faut se contenter, en cas de victoire, de cagnottes bien moins alléchantes. Comptez "à peine" trois millions d'euros mercredi au tirage du Loto, soit huit fois moins que ce mardi au tirage de l'Euromillions. À moins que… La FDJ n'organise un tirage exceptionnel au Loto, comme celui qui se tiendra ce samedi 1er juillet 2023 par exemple ! Un jackpot des vacances de 10 millions d'euros sera en effet proposé. Avis aux amateurs de belles cagnottes, vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance !