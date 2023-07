Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 1er juillet 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Êtes-vous l'heureux gagnant du tirage du Loto du samedi 1er juillet 2023 ? Découvrez dès maintenant les résultats du tirage du jour.

[Mis à jour le 1er juillet 2023 à 21h26] Les résultats du tirage du Loto du samedi 1er juillet 2023, organisé par la Française des jeux (FDJ), sont désormais connus. Et, malheureusement, personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante ce soir. Néanmoins, huit personnes ont coché les cinq bons numéros, sans trouver cependant le numéro chance. Elles remportent donc la somme non négligeable de 39 468 euros chacune. Par ailleurs, 89 joueurs ont trouvé quatre des cinq bons numéros ainsi que le numéro chance, et remportent chacun 865 euros. Voici les résultats du tirage du Loto de ce samedi soir :

Tirage du 01/07/2023

7 – 9 – 15 – 18 – 24 Chance : 10

Joker+ : 4 866 622

Option 2nd tirage : 8 – 13 – 27 – 36 - 48

10 codes gagnants : A 0003 7821 - A 6796 6091 - A 8311 0592 - D 0210 7464 - E 9625 1539 - H 0471 1518 - J 5338 9939 - R 4858 0378 - R 7583 8552 - V 8091 8595

Le dernier tirage gagnant du Loto a eu lieu le samedi 24 juin, il y a exactement une semaine. La grille gagnante a été validée dans le département du Nord, selon le site Tirage Gagnant, et le chanceux qui l'a remplie est reparti avec la somme conséquente de trois millions d'euros. Avec le tirage de ce samedi soir, cela fait trois tirages que le jackpot n'a pas été remporté. En conséquence, le jackpot du prochain tirage a été augmenté d'un million d'euros. Il aura lieu le lundi 3 juillet, et proposera un jackpot de 11 millions d'euros.

Pour participer à un tirage de la FDJ, vous pouvez vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle ou dans un point de vente agréé par la FDJ. Il ne faut cependant pas trop compter sur votre réussite lors d'un tirage du Loto, car les probabilités que vous ayez la grille gagnante sont extrêmement faibles. En effet, vous avez 1 906 884 manières de cocher les cinq cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance, qu'il faut choisir parmi dix propositions. En le prenant en compte, vous avez ainsi une chance sur 19 068 840 d'avoir le ticket gagnant.