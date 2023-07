Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 5 juillet 2023, 12 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. La FDJ propose un très beau jackpot ce mercredi 5 juillet 2023. Mais trouverez-vous les résultats du tirage du Loto ?

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux (FDJ) propose bel et bien une cagnotte de 12 millions d'euros ce mercredi 5 juillet 2023. Et il n'y a pas de raison particulière à cela. Car si le gros lot est aussi colossal ce mercredi soir, c'est parce que le "jackpot des vacances" mis en jeu samedi dernier n'a toujours pas trouvé preneur. Ainsi, après avoir mis sur la table la coquette somme de 10 millions d'euros le 1er juillet, la FDJ a augmenté, comme la règle le veut, le jackpot d'un million d'euros lundi, celui-ci passant alors à 11 millions d'euros. Mais personne n'ayant eu assez de chance pour trouver le résultat du Loto, voilà désormais 12 millions d'euros à remporter lors de ce tirage.

Comme pour chaque rendez-vous, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille classique, composée d'une combinaison, est vendue 2,20 euros. Comment la compléter ? Si vous souhaitez tenter votre chance, sachez qu'il vous faut cocher cinq chiffres parmi les 49 disponibles, ainsi qu'un numéro Chance parmi les 10 en lice. À noter toutefois que si 10 codes Loto permettront quoi qu'il arrive à 10 joueurs de remporter 20 000 euros ce soir en France, la cagnotte peut ne pas trouver preneur ce soir encore. Elle sera alors remise en jeu avec un million d'euros supplémentaires samedi prochain, jour du tirage du Loto suivant. Et ce, ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un parvienne enfin à trouver les résultats Loto.