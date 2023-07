Marche pour Adama Traoré : malgré l'interdiction, le rassemblement maintenu ?

Le rassemblement en hommage à Adama Traoré, prévu le samedi 8 juillet, a été interdit pas la préfecture du Val d'Oise qui craint des débordements après la mort de Nahel. Le collectif Adama souhaite maintenir le rendez-vous.

La marche annuelle organisée en hommage à Adama Traoré aura-t-elle lieu ce samedi 8 juillet 2023 ? L'événement est en suspend après l'interdiction prononcée par le préfet du Val d'Oise, le 6 juillet. Alors que depuis sept ans, le rassemblement a lieu sous l'impulsion d'Assa Traoré, la sœur du jeune homme décédé en 2016 lors d'une interpellation et érigé en symbole de la lutte contre les violences policières, cette année le climat encore sensible après la mort de Nahel, tué par un tir policier le 29 juin, et les émeutes qui ont secoué la France, fait craindre des débordements.

La venue de la mère de Nahel à la marche pour Adama Traoré "susceptible d'attiser les tensions et de générer des troubles graves à l'ordre public" cristallise les craintes du préfet. "Il n'apparaît pas possible d'engager un niveau de forces suffisant pour assurer la sécurité de cet événement" et "aucun dispositif particulier de sécurité n'a été porté à la connaissance de mes services" pour le collectif Vérité pour Adama, a ajouté Philippe Court, dans son communiqué.

Aussitôt l'interdiction prononcée, une réponse du collectif d'Assa Traoré est apparu sur les réseaux sociaux. Le collectif a assuré le maintien du rassemblement et a depuis depuis déposé un référé pour faire annuler la décision du préfet du Val d'Oise. Le verdict est attendu en fin de journée ce vendredi 7 juillet.

Où et quand doit avoir lieu la marche pour Adama ?

Le rendez-vous revient chaque année et il doit avoir lieu le samedi 8 juillet 2023, à partir de 14 heures à Persan et à Beaumont-sur-Oise, communes du Val d'Oise. Le déroulé de l'événement sui une même trame tous les ans après une marche et un rassemblement rythmés par des prises de paroles, avant un concert en soirée et jusqu'à 22 heures. L'interdiction du préfet concerne l'ensemble de l'événement commémoratif de la marche jusqu'à concert, est-il précisé dans le communiqué.

Pourquoi la marche pour Adama est interdite après la mort de Nahel ?

C'est en une phrase que le préfet du Val d'Oise justifie l'interdiction de la marche pour Adama. Ses craintes sont liées à la possible venue de la mère de Nahel, plusieurs fois vue aux côtés d'Assa Traoré après la mort de son fils, qui risque "d'attiser les tensions et de générer des troubles graves à l'ordre public".

Le collectif Vérité pour Adama assure ne pas comprendre la décision, ni les explications du préfet. "Depuis sept ans, après chaque marche, la préfecture se dit satisfaite de la manière dont le comité Adama gère l'événement", rappelle le groupe porté par Assa Traoré. Et alors que le contexte actuel encore secoué par la mort de Nahel est présenté comme un amplificateur des risques de débordements en marge de la manifestation, le collectif répond : "Suite à la mort de Nahel, la marche pour Adama est d'autant plus attendue et utile qu'elle permet aux manifestants de s'exprimer de manière collective et encadrée."

Les émeutes et scènes de violence survenues après la mort de Nahel ne sont certainement pas étrangères à la décision de la préfecture qui redoute la venue d'éléments "perturbateurs", à l'instar de ceux qui s'étaient manifestés à la fin de la marche blanche organisée pour Nahel le 29 juin. La mobilisation avait été organisée avec le collectif Adama.

La marche pour Adama soutenue par la gauche

Si le collectif Adama dit vouloir maintenir la marche et attend désormais la décision de justice sur le référé, il est soutenu par plusieurs personnalités et groupes politiques. A gauche, La France insoumise et Europe-Ecologie-Les Verts ont confirmé leurs participations à la marche pour Adama ce samedi 8 juillet. Les quatre députés Nupes du Val d'Oise ont dénoncé la décision du préfet comparée à "une provocation". "Comment expliquer qu'après la mort d'un jeune tué par un policier il ne faut pas brûler les voitures et incendier des bâtiments si la manifestation pacifique et démocratique pour exprimer sa colère est interdite ?", a interrogé pour sa part la députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain.

"L'arc unitaire" formé par le syndicat Solidaires, la CGT, la FSU, le groupe Attac et SOS-Racisme s'est aussi soulevé contre la décision du préfet. Selon eux, interdire la mobilisation aura pour effet de favoriser les affrontements. "Casser ces espaces, les restreindre, les empêcher, est une source de tension et de violences. Le préfet prétend prévenir des tensions. En réalité, il contribue à les accroître." prévient le président de SOS Racisme dans des propos relayés par Le Monde. Quant au comité Adama il voit dans cette interdiction une "atteinte à la démocratie".