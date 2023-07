Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 8 juillet 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Le jackpot de 13 millions d'euros mis en jeu par la FDJ samedi 8 juillet a été remporté. Découvrez les résultats du Loto en direct sur notre page.

[Mis à jour le 8 juillet 2023 à 21h16] La cagnotte de 13 millions d'euros proposée par la Française des jeux pour le tirage du Loto, a été remportée, samedi 8 juillet 2023. Le "jackpot des vacances" mis en jeu une semaine plus tôt n'avait pas été remporté. Ce gain de 13 millions d'euros correspond au prix de 233 lingots d'or de 1 kg (au prix de 55 710 € le kg). Ce jackpot permet également de s'acheter l'une des voitures les plus chères du monde : la Rolls-Royce Sweptail, dont le prix est 11,4 millions d'euros. En plus des 13 millions d'euros mis en jeu, dix gagnants à 20 000 € ont été tirés au sort. Découvrez les résultats du Loto pour voir si vous avez trouvé des numéros gagnants.

Tirage du 08/07/2023 6 -10 - 19- 32 - 48 Chance : 5

Joker+ 1 140 947

Option 2nd tirage : 17 - 19 - 33 - 39 - 41

10 codes gagnants : C 3025 6587 - D 5700 8029 - E 6131 9215 - G 7537 6744 - I 8730 6890 - I 9749 5530 - K 4433 2078 - P 5686 2558 - U 7596 6886 - V 0177 4194

Pour tenter de remporter le jackpot, il fallait d'abord participer au tirage. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre chez un buraliste et d'acheter une grille. Il faut ensuite choisir six numéros : les cinq premiers sont compris entre 1 et 49. Le dernier, le numéro chance, est à sélectionner entre le 1 et le 10. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Il est aussi possible de jouer en ligne, sur Internet ou avec l'application FDJ. Cependant, il faut obligatoirement être majeur pour jouer au Loto ou à un jeu d'argent. Pour gagner, il vous faudra multiplier les essais, puisque la probabilité de remporter le jackpot est d'une chance sur 19 068 840.

Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker +… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Ainsi, avec l'option " second tirage ", vous pouvez rejouer les numéros d'une grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto. Elle coûte 80 centimes de plus qu'un ticket classique, mais permet de tenter sa chance une autre fois. Vous pouvez jouer au Loto les lundis, les mercredis et les samedis.