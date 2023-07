Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 12 juillet 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Deux millions d'euros sont à nouveau promis, mercredi 12 juillet 2023, lors du tirage du Loto. Mais quelqu'un trouvera-t-il encore les résultats ?

La chance a été particulièrement au rendez-vous ces derniers temps. Alors que depuis la mise en jeu du jackpot des vacances par la Française des jeux (FDJ), le 1er juillet dernier, personne ne semblait avoir suffisamment de chance pour trouver les résultats du Loto, coup sur coup, deux tirages du Loto ont été remportés ces derniers jours. Tout d'abord, samedi, le jackpot des vacances a enfin trouvé preneur. Un joueur a ainsi empoché les 13 millions d'euros en jeu.

Qu'avait-il joué pour empocher un tel pactole ? Ce soir-là, c'est sur les chiffres 6, 10, 19, 32, 48 et le numéro Chance 5 qu'il fallait avoir misé pour devenir millionnaire. Puis, ce lundi, alors que seulement deux millions d'euros étaient en jeu, ce sont trois grilles qui ont été cochées des bons résultats du Loto. En d'autres termes, trois personnes ont potentiellement dû se partager le gros lot à l'issue de ce tirage du Loto. Du moins, si chaque grille avait été validée par une seule personne, et non un groupe d'amis par exemple. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, il fallait avoir parié sur le 3, le 8, le 10, le 14, le 44 et le numéro Chance 2. Les gagnants ont dû se partager le butin en trois. Chacun est reparti avec 666 667 euros, ce qui reste une somme tout de même conséquente.