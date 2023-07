Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 11 juillet 2023, 73 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. La FDJ pourrait permettre à un chanceux de repartir avec 73 millions d'euros ce mardi soir. Mais pour cela, il faut déjà commencer par trouver les résultats Euromillions du tirage.

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 11 juillet 2023 propose 73 millions d'euros. Une somme qui ne laisse personne indifférent, c'est certain. Mais remporter le jackpot signifie avoir assez de chance pour trouver les cinq chiffres et les deux numéros étoile qui composent la combinaison de l'Euromillions. Soit avoir assez de chance pour parier sur la seule et l'unique des quelque 139 838 160 combinaisons existantes à l'Euromillions qui sortira ce mardi soir. Une chose est sûre, en cas de victoire au tirage de l'Euromillions, vous pourrez vous estimer sacrément chanceux.

En attendant, comme lors de chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Que ce soit dans un point de vente agréé par la Française des jeux (FDJ) ou depuis votre transat face à la mer ou bien sur votre balcon, via le site de la FDJ. Le résultat du My Million est généralement livré sur les coups de 21 heures. La combinaison gagnante ne tarde pas derrière. Elle est annoncée en principe vers 21h20/21h30. En revanche, le détail de la répartition des gains est connu bien plus tard, dans la soirée. Le mieux, lorsque les résultats Euromillions sont annoncés, est donc de vérifier par soi-même. Tous les résultats seront bien entendu dévoilés sur cette page une fois qu'ils seront connus.