Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 14 juillet 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Ce vendredi 14 juillet 2023, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposaient de remporter 17 millions d'euros dans le cadre d'un tirage de l'Euromillions. Les résultats sont disponibles dès maintenant sur cette page.

[Mis à jour le 14 juillet 2023 à 22h00] Vous avez participé au tirage de l'Euromillions de ce vendredi 14 juillet 2023, et souhaitez savoir si vous êtes parvenu à trouver les cinq bons numéros ainsi que les deux numéros étoiles ? N'attendez plus ! Les résultats du tirage de l'Euromillions organisé ce vendredi par la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens sont à présent disponibles. Ils sont consultables ci-dessous. Pour rappel, 17 millions d'euros étaient mis en jeu lors de ce tirage. A vous de vérifier si vous avez trouvé la combinaison gagnante !

Peu importe les résultats de l'Euromillions de ce vendredi soir, une chose est sûre : il y a forcément un nouveau millionnaire en France grâce à MyMillion. Pour rappel, un code unique MyMillion est attribué à chaque ticket de l'Euromillions. Si votre code est tiré au sort, vous remportez un million d'euros. Pour participer à un tirage de l'Euromillions, vous avez jusqu'à 20h15 le soir-même. Vous pouvez pour cela vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle de la FDJ ou dans un point de vente agréé par la FDJ.

Lors du précédent tirage de l'Euromillions, qui a eu lieu mardi 11 juillet, le jackpot de 73 millions d'euros a été remporté. Fait rare : deux personnes sont parvenues à trouver la combinaison gagnante, et sont donc reparties chacune avec plus de 36 millions d'euros. Aucune de ces grilles n'a été jouée en France. Lors d'un tirage de l'Euromillions, il ne faut cependant pas placer trop d'espoir dans vos chances de réussites, car vous avez une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison, peu importe le nombre de joueurs. Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu mardi 18 juillet.