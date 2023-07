Homicide routier : une peine plus lourde ? Ce que va changer la création du délit

Les accidents de la route mortels causés par des conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants seront requalifiés en "homicides routiers" plutôt qu'en homicides involontaires a annoncé la Première ministre. Qu'est-ce que cela implique ?

C'est un changement demandé de longue date et désormais officiel. Lundi 17 juillet 2023, la Première ministre a annoncé la requalification des homicides involontaires en "homicides routiers" lorsqu'ils sont causés par des conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Cette modification doit être entérinée lors d'un comité interministériel consacré à la sécurité routière (CISR) organisé dans la journée, mais l'adoption d'un texte législatif sera nécessaire pour que l'utilisation de la nouvelle sémantique soit effective.

L'annonce d'Elisabeth Borne est une réponse aux plaintes des familles des victimes d'accidents de la route. "J'entends les associations de victimes qui sont choquées qu'on parle d'homicide involontaire quand on a, notamment, un conducteur qui a pu boire de l'alcool ou consommer des stupéfiants avant de prendre la route", a déclaré la Première ministre avant de joindre le CISR. Mais cette nouvelle appellation est-elle suffisante pour les familles des victimes ? Que va changer la nouvelle dénomination du délit ?

Pourquoi le délit d'"homicide routier" va-t-il être créé ?

Les conducteurs ayant causé le décès d'usagers de la route sont, selon le droit actuel, considérés responsables d'un "homicide involontaire". Une qualification "inacceptable" pour les familles des victimes reconnaît l'entourage de la cheffe du gouvernement. Le changement de dénomination de ces actes en "homicide routier" doit permettre de "mieux accompagner les victimes, mieux les reconnaître" explique Matignon auprès de TF1 Info.

Mais la création de ce nouveau délit, qui est plutôt une modification de dénomination, ne s'accompagne pas de nouvelles peines et ne vise pas à aggraver les sanctions, ajoute le gouvernement : "Cette qualification d'homicide routier ne change rien sur le plan de la répression". Cette nouvelle qualification ne pourra concerner que les accidents de la route mortels. Quant aux blessures légères ou graves causées par des conducteurs en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogues, elles seront requalifiées en "blessures routières".

Quelles peines seront encourues pour "homicide routier" ?

Les peines encourues par les conducteurs ayant entrainé la mort d'autres personnes sur la route, après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue devraient être les même que celles prévues par le Code pénal pour les homicides volontaires. A savoir : cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende et jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. Si le conducteur cumuls plusieurs faits aggravants alors la peine pourra monter jusqu'à dix ans de prison de 150 000 euros d'amende.

Une annonce satisfaisante pour les familles des victimes ?

Si cette requalification sémantique et symbolique permet aux victimes et aux familles d'être mieux reconnues, l'annonce de la Première ministre n'est pas totalement satisfaisante aux yeux de certains. Yannick Alléno, chef étoilé dont le fils a perdu la vie dans un accident de la route causé par un chauffard ivre, estime que cette requalification ne suffit pas. Quand "quelqu'un qui a pris des substances illicites ou bu trop d'alcool prend son véhicule, nous considérons que ces actes préliminaires sont des actes volontaires", a-t-il expliqué au micro de BFMTV.

A la tête d'une association d'aide pour les victimes et familles de victimes de délit routier, le chef souhaite faire évoluer la loi et punir plus sévèrement les coupables de ces délits. Or, malgré la requalification en homicide routier, ces accidents "seront toujours sous le chapeau de l'homicide involontaire". Ce qu'il souhaite, au nom de son association, c'est la création d'une "infraction autonome, distincte de l'homicide involontaire" avec des peines associées.