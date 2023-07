Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 juillet 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Le résultat du tirage Loto du lundi 17 juillet 2023 est désormais disponible. Malheureusement, il n'y a pas de vainqueur des 4 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux.

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 21h53] Les résultats du tirage Loto de ce lundi 17 juillet 2023 sont désormais disponibles. Malheureusement, la cagnotte mise en jeu par la Française des Jeux n'a pas été remportée. Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros, mais vérifiez bien votre ticket, car un joueur a deviné les cinq numéros du tirage, sans le numéro chance, et remporte donc 146 587,90 euros. Il y aura donc 5 millions d'euros à gagner lors du prochain tirage le mercredi 19 juillet 2023.

Tirage du 17/07/2023 6 - 9 - 20 - 41 - 47 Chance : 9

Joker+ 9 873 616

Option 2nd tirage : 25 - 26 - 28 - 31 - 45

10 codes gagnants : B 1723 3250 - C 0245 6359 - D 4867 9962 - F 4416 6214 - L 9385 3048 - O 0491 4388 - O 1338 5499 - O 2525 5115 - U 8790 8560 - W 4795 9082

Mais si vous vouliez espérer remporter cette somme, il fallait d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il fallait vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetiez une grille sur laquelle vous choisissiez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10. Il était également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Savez-vous quel est le plus important gain remporté au Loto en France ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre 2021, plus de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais gagnée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot avait été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, le FDJ a recensé les chiffres qui sortaient le plus lors des tirages Loto, depuis le 4 novembre 2019. Ainsi, le numéro 35 est celui qui a été le plus tiré (12,69 %), devant le 26, le 38, et le numéro 44 (12,19 %).