Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 18 juillet 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage Euromilions du mardi 18 juillet 2023 sont désormais disponibles. Avez-vous remporté les 26 millions d'euros mis en jeu.

[Mis à jour le 18 juillet 2023 à 22h31] Le tirage Euromillions du mardi 18 juillet a rendu son verdict. La Française des Jeux et ses homologues européens mettaient en jeu une cagnotte de 26 millions d'euros. Et malheureusement, il n'y a aucun vainqueur français et européen concernant le tirage du jour. Le jackpot à remporter sera donc plus conséquent lors du prochain tirage, le vendredi 21 juillet. Néanmoins, vérifiez bien votre ticket, car vous avez peut-être gagné une certaine somme d'argent.

Vous trouverez ci-dessous les numéros du tirage Euromillions du jour, ainsi que le code My Million, qui permet à un joueur français de gagner un million d'euros :

Tirage du 18/07/2023 :

4 - 12 - 34 - 35 - 45 Étoiles : 1 - 9

MyMillion : HM 567 0342

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il fallait vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochiez cinq numéros et vos deux étoiles. Il était également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour était joué. Une fois la grille validée, vous receviez votre code My Million qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

Le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté au Royaume-Uni, le 19 juillet 2022. Le gagnant a empoché la somme de 230 millions d'euros, la plus importante jamais mise en jeu pour l'Euromillions. Avant cette cagnotte exceptionnelle, le plus gros jackpot remporté l'avait été le 15 octobre 2021. Le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux. Pour tenter votre chance, rendez-vous chez un buraliste afin de remplir une grille. Vous pouvez aussi jouer en ligne ou avec l'application fdj.fr. Toutefois, il faut obligatoirement être majeur pour participer à un jeu d'argent. Le tirage de l'Euromillions a lieu tous les mardis et les vendredis.