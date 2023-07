Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 21 juillet 2023 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Ce vendredi 21 juillet 2023, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 39 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles sur cette page à partir de 21 heures.

[Mis à jour le 21 juillet 2023 à 19h45] Le rêve de gagner une somme colossale d'argent ne cesse de fasciner les joueurs, surtout en période de vacances. Et cette fois, la Française des jeux (FDJ) propose une occasion en or avec un tirage exceptionnel de l'Euromillions, prévu pour ce vendredi 21 juillet 2023. Un énorme jackpot de 39 millions d'euros est en jeu, une somme qui pourrait changer radicalement la vie du gagnant. Bien sûr, remporter cette cagnotte astronomique n'est pas une tâche aisée. Les chances de devenir multimillionnaire en devinant les cinq bons numéros ainsi que les deux étoiles sont incroyablement minces, avec une probabilité d'une sur 139 838 160. Pour mettre les choses en perspective, ce chiffre représente également le nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Autant dire que la chance devra être véritablement du côté du joueur pour que le destin lui sourie.

Cependant, les plus optimistes pourraient voir cela comme une occasion de tenter leur chance. Après tout, "qui ne tente rien n'a rien." Pour maximiser ses opportunités de décrocher le gros lot, il est possible de jouer plusieurs grilles. En effet, en multipliant les participations, on augmente mécaniquement ses chances de trouver la combinaison gagnante. Outre le tirage de l'Euromillions, il ne faut pas oublier le jeu complémentaire Mymillion. Grâce à ce dernier, la FDJ offre la possibilité de gagner un million d'euros supplémentaire en trouvant le bon code. Une incitation supplémentaire qui pousse les joueurs à tenter leur chance avec encore plus d'engouement. Les résultats seront disponibles à partir de 21 heures, moment crucial où l'on découvrira si la chance a souri à un ou plusieurs chanceux.

Le record de l'Euromillions tient toujours

Le saviez-vous ? Le 15 octobre dernier, le tirage de l'Euromillions offrait 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne, une somme record pour ce jeux ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte. La cagnotte de 17 millions de ce vendredi devrait tout de même vous permettre de changer de vie, bien que très inférieur au montant record !