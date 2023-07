Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 22 juillet 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Ce samedi 22 juillet 2023, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter 6 millions d'euros dans le cadre d'un tirage du Loto. Les résultats sont disponibles dès maintenant sur cette page.

[Mis à jour le 22 juillet 2023 à 21h11] 6 millions d'euros. Il s'agit de la somme importante qui a été mise en jeu par la Française des jeux (FDJ), qui organisait ce samedi 22 juillet 2023 un tirage du Loto. Malheureusement, personne n'est parvenu à cocher les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance sur sa grille. Cela fait donc cinq tirages consécutifs que personne n'a réussi à trouver la combinaison gagnante. Espérons donc que le sixième sera le bon ! Le prochain tirage du Loto aura lieu le lundi 24 juillet. 7 millions d'euros seront mis en jeu à cette occasion. Vous pouvez néanmoins mesurer à quel point vous étiez proche de devenir multimillionnaire en consultant les résultats du tirage de ce samedi soir ci-dessous.

Tirage du 22/07/2023

31 - 33 - 36 - 37 - 42 Chance : 3

Joker+ : 5 531 744

Option 2nd tirage : 1 - 5 - 7 - 25 - 26

10 codes gagnants : A 7541 7160 - B 2547 0411 - C 6071 2718 - E 3299 3120 - F 4784 7667 - H 1629 0838 - I 8276 4193 - K 5832 8775 - K 8074 9442 - T 2291 2015

Les tirages du Loto ont lieu chaque lundi, mercredi et samedi. C'est le 10 juillet dernier qu'un jackpot du Loto a été remporté pour la dernière fois. Fait rare : trois joueurs avaient une grille gagnante. Ils se sont donc partagé le jackpot et sont ainsi repartis avec 666 667 euros chacun ! Pour le tirage de ce samedi soir, la FDJ a également tiré au sort 10 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun. Pour rappel, un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Lors d'un tirage du Loto, il est possible de jouer le soir même jusqu'à 20h15.

Pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle ou dans un point de vente agréé par la FDJ. Il ne faut cependant pas trop compter sur votre réussite lors d'un tirage du Loto, car les probabilités que vous ayez la grille gagnante sont extrêmement minces. En effet, vous avez 1 906 884 combinaisons possibles pour votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance, qu'il faut choisir parmi dix propositions. En le prenant en compte, vous avez ainsi une chance sur 19 068 840 d'avoir le ticket gagnant.