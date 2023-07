Crash d'un avion en Grèce : un Canadair s'est écrasé en luttant contre les incendies

Un avion bombardier d'eau s'est écrasé en luttant contre les incendies en Grèce. Depuis plus d'une semaine, le pays est confronté à plusieurs feux hors de contrôle alimentés par une canicule.

La Grèce, actuellement touchée par de violents incendies, a été endeuillée par le crash d'un Canadair. Un appareil bombardier d'eau s'est écrasé le 25 juillet 2023 au sud de l'île d'Eubée. L'accident a été confirmé par l'AFP. L'avion s'est écrasé dans une colline quelques secondes après avoir largué de l'eau sur un foyer de flammes. Selon un porte-parole des pompiers grecs, "un avion grec Canadair avec au moins deux personnes à bord a chuté près de Platanisto (village en Eubée)." Les deux occupants de l'avion sont décédés. Il s'agit des premières victimes liées à cette vague d'incendies. L'île d'Eubée fait partie des points critiques des feux avec l'île de Rhodes et celle de Corfou.

Les incendies ont ravagé des milliers d'hectares de forêt depuis plus d'une semaine et ont forcé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons. Les pompiers grecs sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les feux. La Grèce est régulièrement touchée par des incendies de forêt à chaque été, mais ceux-ci ont été particulièrement violents cette année.

La sécheresse et la chaleur extrême des derniers jours ont favorisé la propagation des flammes. Le gouvernement grec a reçu le renfort de plusieurs avions et de pompiers de plusieurs pays pour aider les forces de secours grecques. La situation est toujours critique en raison du maintien des températures au-dessus des 40 degrés et du vent qui facilitent la propagation des feux.