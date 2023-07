Incendies en Europe et Méditerranée : Grèce, Italie, Algérie... Où en sont les feux ?

Des incendies et parfois des méga-feux se sont déclarés dans plusieurs pays d'Europe, notamment ceux bordés par la mer Méditerranée. De la Grèce au sud de la France, quelles sont les régions en proie aux flammes ?

L'épisode caniculaire qui frappe les pays de la Méditerranée en ce mois de juillet 2023 s'est souvent accompagné d'incendies. Sécheresse, températures élevées et bourrasques de vents ont favorisé les départs de feux autant que la propagation des flammes, au point de donner naissance à des méga-feux.

La Grèce est en proie depuis la mi-juillet à des feux historiques qui continuent de brûler dix jours plus tard, ce 27 juillet. Mais d'autres pays de la région méditerranéenne ont ou doivent encore faire face aux flammes : l'Italie et plus particulièrement la Sicile, l'Algérie et même le territoire français avec les feux observés en Corse. On fait le point sur l'évolution des feux.

Où en sont les incendies en Grèce ?

Le pays brûle depuis le 17 juillet. L'île de Rhodes éloignée dans la mer Méditerranée et voisine de la Turquie, celle de Corfou, au nord-ouest du pays, et celle d'Eubée, à l'est d'Athènes, sont particulièrement touchées. Mais une région au nord d'Athènes et la péninsule du Péloponnèse ont également été rattrapées par les flammes. Dans la péninsule et à Corfou les feux semblent avoir été maitrisés. Reste que dans les îles comme sur le continent le retour du vent annoncé par les prévisions météo font craindre des reprises de feu, malgré la baisse des températures extrêmes. Trois personnes ont perdu la vie à cause des incendies : deux pilotes d'un Canadair qui s'est crashé en luttant contre les flammes sur l'île d'Eubé et un homme retrouvé mort carbonisé sur la même île.

De violents incendies en Sicile et dans le sud de l'Italie

De nombreux et violents incendies ravagent la Sicile et une partie du sud de l'Italie depuis le 23 juillet. Alors qu'il a fait plus de 47 degrés dans certaines ville de l'île, comme à Catane, au lendemain des départs de feu, les températures sont restées très élevées et le sirocco, un vent très chaud venant du Sahara, a soufflé sur l'île pendant deux jours attisant encore les flammes. Le vent est depuis retombé, mais les incendies étaient toujours en cours le mercredi 26 juillet. Le président de la région sicilienne, Renato Schifani, a demandé au gouvernement le placement de l'île en état d'urgence. Trois personnes ont déjà perdu la vie dans les incendies, un couple de septuagénaire et une femme de 88 ans retrouvée près de Palerme. Outre la Sicile, les régions des Pouilles et des Abruzzes au sud-est de la botte italienne ont également été victimes d'incendies.

Un incendie en cours au Portugal

Le Portugal échappe rarement aux incendies et voit de nombreux hectares brûlés chaque été depuis quelques années. Cette fois un feu s'est déclaré à Cascais, dans une région montagneuse près de Lisbonne. Les pompiers sont mobilisés pour contenir, maitriser et éteindre le feu qui s'est déjà étendu sur 150 km². Le vent qui souffle sur le pays complique la lutte contre l'incendie. Huit pompiers ont été légèrement blessés et hospitalisés, l'homme le plus durement touché semble souffrir d'un problème oculaire.

Un feu de forêt menaçant en Croatie

En Croatie, la ville très touristique de Dubrovnik est menacée par un important feu de forêt qui s'est déclaré à une douzaine de kilomètres de la ville historique, dans la soirée du 24 juillet. Les flammes ont été attisées par les vents forts durant la journée du mardi 25 juillet et les pompiers sont depuis à l'œuvre pour venir à bout des flammes.

Les incendies maitrisés en Algérie

D'importants feux se sont déclarés en Algérie, dans le nord-est du pays depuis le 23 juillet. Le mercredi 26 juillet, les pompiers sont parvenus à maitriser et éteindre les flammes issues de 11 foyers d'incendie différents. La lutte persiste contre les flammes les plus persistantes pour éviter une reprise. Les feux ont quand même fait de nombreuses victimes, notamment 34 morts en l'espace de trois jours.

La Corse et le sud de la France touchés par les incendies

La France n'a pas été épargnée par les flammes, mais les feux ont été rapidement maitrisés. En Corse, un feu s'est déclaré dans la soirée du 25 juillet au nord de l'île. Le feu a fini par être maitrisé par les pompiers après avoir brûlé 200 hectares. Plusieurs petites départs de feu ont été observés, mais maitrisés par les soldats du feu de le Var, les Bouches-du-Rhône et d'autres départements du pourtour méditerranée.

La France reste toutefois vulnérable face aux incendies et chaque jours les risques de départ de feu sont évalués par la météo des forêts. La première alerte rouge, niveau de vigilance le plus élevé, a été déclenchée dans les Bouches-du-Rhône le 25 juillet, tandis que des alertes oranges sont quotidiennement activés dans le sud, mais aussi dans d'autres régions de France.