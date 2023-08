Accident au parc Wonderland dans le Var : un "risque" d'envol de la structure en raison du vent ?

L'enquête avance dans le Var après l'envol d'une structure gonflable dans le Var dimanche. L'accident a causé la mort d'une personne, un adulte âgé de 35 ans. Sa fille est grièvement blessée. Son pronostic vital était toujours engagé lundi.

[Mis à jour le 1er août 2023 à 10h13] Deux jours après l'envol dimanche 30 juillet d'une structure gonflable dans le Var sur le site du parc d'attractions Wonderland Waterpark proposant des activités aquatiques, l'émotion reste grande à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Dans la nuit de dimanche à lundi, le décès d'un adulte de 35 ans, père de famille et l'une des deux victimes recensée, a été annoncé par le maire de la commune Alain Decanis, dans une publication postée sur Facebook. Lundi, le pronostic vital de la fille âgée de 4 ans, enfant de la victime, était toujours engagé. Une enquête pour blessures et homicides involontaires a été ouverte et confiée à la gendarmerie qui a effectué lundi des relevés au sol et des photos aériennes du site, selon Var-Matin.

"Une tornade inattendue dévastatrice" selon un message posté sur la page Facebook de l'établissement

Le parquet de Draguignan a précisé quelques éléments lundi. "Le vent s'est levé et la structure a été mise à mal, donc ils (les gérants du parc, ndlr) ont décidé de suspendre l'activité. C'est à ce moment-là que l'accident a eu lieu", a expliqué le procureur par intérim de Draguignan, Guy Bouchet. Des rafales de vent à 55 km/h ont été signalées dimanche dans cette partie du Var. Interrogé par BFM TV, un professionnel fabricant de ce type de structure gonflable, Stéphane Averty, a jugé "risqué" l'utilisation de ce type de jeux dans ces conditions, soulignant que ce type de château peut supporter un "maximum de 38 km/h pour ne pas prendre de risque".

Selon les premières déclarations des sapeurs-pompiers présents sur place dimanche, la structure gonflable, qui mesurait une vingtaine de mètres de long comme de large, s'est déplacée d'environ 50 mètres, piégeant les deux personnes s'y trouvant. Le parc, baptisé Wonderland Waterpark, avait ouvert cet été. La page Facebook du parc annonce sa fermeture pour deux jours "en solidarité pour les victimes et les familles".

Le message revient également sur les circonstances du drame, les responsables du parc évoquant "une tornade inattendue dévastatrice". Le département du Var était placé en vigilance rouge incendie dimanche, en raison d'une "hausse des températures, d'une baisse de l'humidité, avec des vents forts localement, et toujours une sécheresse marquée", précisait Météo-France.