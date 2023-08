Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 1er août 2023

EUROMILLIONS. Découvrez les résultats en direct de l'Euromillions ce mardi 1er août 2023. 71 millions d'euros étaient en jeu avec le tirage du jour !

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 1e août proposait un gain de 71 millions d'euros. Que faire avec autant d'argent ? Voici quelques idées. Plutôt que d'épargner, certains préfèreront investir leurs gains. En immobilier, par exemple, en achetant des propriétés résidentielles ou commerciales pour générer des revenus locatifs ou réaliser des plus-values à long terme. Il est aussi possible d'investir dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou d'autres produits financiers pour faire fructifier votre argent. Pour celles et ceux qui préfèreraient utiliser un tel gain de manière plus concrète, l'une des options est de partir explorer le monde. Faire le tour du monde, visiter des lieux reculés, découvrir différentes cultures.

Reverser une partie ou la totalité des gains à des œuvres caritatives est aussi une option. Faire des dons importants à des œuvres caritatives qui vous tiennent à coeur et contribuer à des projets humanitaires. Une telle somme peut aussi donner l'occasion de s'offrir une formation professionnelle ou de se réorienter. Pour ceux qui aimeraient acquérir des biens matériels, il est possible de se tourner vers le luxe : voitures, montres et bijoux, oeuvres d'art… Il est essentiel de planifier attentivement vos décisions financières et d'obtenir des conseils d'experts pour optimiser l'utilisation de cette somme importante. Garder un équilibre entre la satisfaction personnelle, les investissements et les actions caritatives peut vous permettre de profiter pleinement de cette fortune.

Comme chaque mardi et vendredi, le résultat du tirage est révélé vers 21h05. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : les numéros gagnants, les étoiles et MyMillion. Avant le prochain tirage, vendredi 4 août, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille !