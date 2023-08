Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 2 août 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Retrouvez tous les numéros gagnants du Loto de ce mercredi 2 août. Le tirage promettait un jackpot de 11 millions d'euros.

Le tirage du Loto de ce mercredi 2 août 2023 proposait une somme de 11 millions d'euros à un ou une heureuse élue… de quoi bien prolonger ses vacances ! S'il n'est pas si simple de remporter le jackpot, il est existe un grand nombre de prix plus probables à gagner. Voici un petit récapitulatif des probabilités du Loto.

La probabilité de gagner le jackpot (5 numéros + numéro complémentaire) est égale à 1 chance sur 19 068 840. Cela signifie qu'il y a environ une chance sur 19 millions de trouver la combinaison gagnante pour le jackpot. La probabilité de gagner le deuxième prix (5 numéros) équivaut à 1 chance sur 2 118 760. Celle de gagner le troisième prix (4 numéros + numéro complémentaire) est de 1 chance sur 86 677. Pour la probabilité de gagner le quatrième prix (4 numéros) : 1 chance sur 9 631. Si vous visez le cinquième prix (3 numéros + numéro complémentaire), la probabilité de le remporter est de 1 chance sur 2 016. Pour le sixième prix (3 numéros) : 1 chance sur 224. Pour les septième (2 numéros + numéro complémentaire), huitième (2 numéros) et neuvième prix (numéro complémentaire), il faut compter 1 chance sur 144, 1 chance sur 16 et 1 chance sur 18. Ces probabilités sont établies en fonction du nombre total de combinaisons possibles avec 5 numéros parmi 49, et 1 numéro complémentaire parmi 49. Ces probabilités sont fixées et ne varient pas d'un tirage à l'autre. Les chances de gagner restent les mêmes à chaque tirage.

Le résultat du prochain tirage sera révélé, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le prochain tirage, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, samedi 5 août 2023 !