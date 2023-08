Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 août 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS - Une nouvelle fois, la Française des Jeux (FDJ) vous permet de remporter une somme exceptionnelle grâce à son tirage Euromillions. Ce vendredi 4 août 2023, 17 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront disponibles sur cette page dès 21 heures.

[Mis à jour le 4 août 2023 à 18h01] La semaine se termine avec une grosse cagnotte mise en jeu à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Ce vendredi 4 août, pas moins de 17 millions d'euros peuvent vous tendre les bras grâce au tirage de l'Euromillions si vous trouvez la combinaison gagnante. Alors, en sortant du travail, il faut vous rendre chez votre buraliste pour remplir votre grille en version papier ou jouer directement en ligne sur le site de la Française des jeux (FDJ). Il vous suffit alors de quelques clics pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions. Les résultats du tirage de la loterie seront disponibles sur cette page dès 21 heures.

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il vous faudra vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cocherez cinq numéros et vos deux étoiles en espérant que la vôtre brille sous les meilleurs auspices. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour est joué. Une fois la grille validée, vous recevrez votre code MyMillion qui sera généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmentez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.