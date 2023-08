Accident de manège au Luna Park : un mort et un blessé, quatre hommes en garde à vue, ce que l'on sait

ACCIDENT DE MANEGE. "Un drame au Luna Park du Cap d'Agde a secoué la nuit du samedi 5 au dimanche 6 août 2023, lorsque l'attraction phare, l'Adrénaline, a été le théâtre d'un accident tragique ayant entraîné la mort d'un adolescent et blessé grièvement une jeune femme.

Dans la nuit du samedi au dimanche, un événement tragique a secoué le Luna Park du Cap d'Agde, situé sur l'Île des Loisirs, dans la commune d'Agde. Il était aux alentours de 1h30 lorsqu'un terrible accident s'est produit sur l'attraction phare du parc, l'Adrénaline, une balançoire géante avec un élastique qui propulse les amateurs de sensations fortes dans le vide à une vitesse vertigineuse de 110 km/h. Les circonstances précises de cette tragédie restent encore floues, mais il semblerait qu'une violente rafale de tramontane, atteignant des vitesses allant jusqu'à 80 km/h, puisse être en cause. Les deux victimes, un homme et une femme qui étaient attachés ensemble, auraient été violemment projetées contre l'un des grands poteaux supportant le câble de l'élastique, entraînant des blessures mortelles pour l'adolescent de 17 ans et des blessures graves pour la jeune femme de 20 ans.

Alertés, les sapeurs-pompiers du Sdis 34 et le Smur-Samu sont intervenus promptement pour porter secours aux victimes. La jeune femme a été évacuée en urgence vers le CHU de Montpellier, où elle a été admise au département anesthésie réanimation, avec une lueur d'espoir pour sa survie, étant hors de danger. Le bilan humain de cette tragédie a été particulièrement lourd pour ces deux jeunes personnes qui ont laissé derrière elles leur famille, désormais plongée dans un deuil inconsolable.

Le Luna Park du Cap d'Agde est un parc d'attractions renommé, étalé sur une surface de 5 hectares, offrant une vaste gamme de manèges pour les adultes, les familles et les enfants. Avec une offre de divertissement conséquente et variée, le parc attire chaque année des milliers d'adeptes de sensations fortes, particulièrement pendant la saison estivale. L'émotion suscitée par ce tragique événement est immense. Le manège incriminé a été immédiatement fermé au public et placé sous scellé judiciaire. Une enquête technique, placée sous l'autorité du procureur de la République de Béziers, a été ordonnée afin d'éclaircir les circonstances de l'accident. Les policiers du commissariat d'Agde ont d'ores et déjà entrepris de nombreuses investigations pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Quatre hommes placés en garde à vue

Ce dimanche 6 août, les autorités ont indiqué que "quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, ont été placés en garde à vue dès trois heures du matin" dans le but de de recueillir immédiatement les premières déclarations des personnes en charge de cette attraction. "Se pose d'ores et déjà la question des conditions d'utilisation de cette attraction par grand vent", ont ajouté les autorités.