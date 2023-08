Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 7 août 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Découvrez tous les résultats du tirage du Loto de ce lundi 7 août 2023. 13 millions d'euros étaient en jeu !

13 millions d'euros étaient en jeu au Loto du lundi 7 août 2023. Découvrez tous les résultats ci-dessous ! Le Loto est un jeu de loterie emblématique ayant réussi à séduire des millions de personnes à travers le monde, en particulier en Europe. Cette loterie basée sur le hasard a gagné en popularité depuis ses débuts au XVIe siècle et, depuis lors, elle a connu une expansion remarquable. À l'époque, elle nait en Italie où elle est connue sous le nom de "Lo Giuoco del Lotto D'Italia." Ce jeu de hasard était utilisé comme un moyen de collecter des fonds pour des projets publics, tels que la construction de bâtiments ou de monuments. Le concept du Loto s'est rapidement propagé à d'autres pays européens au fil du temps. Le jeu s'est modernisé au cours des siècles suivants, avec l'introduction de tirages réguliers et de tickets vendus au grand public. Dans certains pays européens, le Loto est devenu un moyen d'augmenter les revenus de l'État et de financer des programmes sociaux, éducatifs et culturels.

Le Loto a un impact significatif sur la société et l'économie en Europe. Il offre aux joueurs l'espoir de réaliser leurs rêves en décrochant des cagnottes considérables. Cet aspect du jeu attire des joueurs et joueuses de tous horizons sociaux, créant une dynamique sociale qui transcende les barrières culturelles et économiques. Les jeux de hasard peuvent cependant conduire à des problèmes de dépendance chez certaines personnes. Pour contrer cela, des mesures de prévention et de sensibilisation sont mises en place dans de nombreux pays pour encourager un jeu responsable et limiter les risques liés à l'addiction.

Rendez-vous mercredi 9 août pour le prochain tirage du Loto. Les résultats seront révélés, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le prochain tirage, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, mercredi 9 août 2023 !