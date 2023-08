Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 8 août 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Parviendrez-vous à parier sur le bon résultat de l'Euromillions ce mardi 8 août 2023 ? Les résultats du tirage seront dévoilés sur cette page vers 22 heures.

[Mis à jour le 8 août 2023 à 17h36] Le tirage de l'Euromillions propose une cagnotte de 26 millions d'euros ce mardi 8 août 2023. Une somme colossale avec laquelle bien des choses pourraient être achetées et bien des projets pourraient voir le jour. Mais avant toute chose, il faut commencer par tenter sa chance. Et trouver la combinaison gagnante du jour n'est pas chose facile. En effet, à l'Euromillions, il existe plus de 139 millions de combinaisons. Le mieux pour faire le tri parmi toutes ces options peut être de tenter le tout pour le tout en optant pour un flash, à savoir demander à l'ordinateur de générer tout seul une combinaison. Autre option : parier sur des chiffres qui vous parlent. Une date de naissance, l'âge de vos enfants, de vos cousins, de votre meilleur ami, le numéro affiché sur le maillot de votre sportif préféré, et pourquoi pas les chiffres de votre plaque d'immatriculation. Après tout, il n'y a pas de mauvaise idée.

Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Au-delà, il faudra patienter jusqu'au tirage suivant. Le code My Million est, lui, généralement dévoilé sur TF1 après le JT de 20 Heures, soit aux alentours de 20h45/21 heures. Quant aux résultats du jour, la combinaison si vous préférez, celle-ci est en principe connue vers 21h30/22 heures. Sur le site de la Française des jeux (FDJ), il est possible de consulter le détail de la répartition des gains. Dans ce tableau, il est possible de savoir si, oui ou non, quelqu'un est parvenu à trouver la combinaison gagnante ou si, au contraire, le jackpot est remis en jeu moyennant quelques millions d'euros supplémentaires au tour suivant.

Si vous avez manqué le rendez-vous ce mardi, sachez que mercredi 9 août 2023, la Française des jeux propose un jackpot de 14 millions d'euros au Loto. Une somme pas commune pour ce jeu de hasard dont la cagnotte moyenne remportée s'élève plutôt à cinq millions d'euros. À noter que si les chances de trouver les résultats sont encore une fois maigres, elles restent toutefois plus élevées que lors d'un tirage de l'Euromillions. Comptez une chance sur un peu plus de 19 millions au Loto.