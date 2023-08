Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 août 2023 [EN COURS]

RESULTATS LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! La FDJ propose bien 14 millions d'euros pour ce nouveau tirage Loto. Les résultats seront délivrés vers 21 heures.

[Mis à jour le 9 août 2023 à 16h45] C'est un jackpot qui a de quoi faire fantasmer même les personnes les plus réticentes. Quatorze millions d'euros sont mis en jeu ce mercredi 9 août 2023. Le tirage du Loto s'annonce d'ores et déjà riche en émotions. À noter toutefois que rien ne contraint la Française des jeux a annoncé un grand gagnant ce mercredi soir. Pour que l'un des participants devienne millionnaire, il faudra qu'il ou elle ait suffisamment de chance pour cocher les cinq bons chiffres compris entre 1 et 49 et le bon numéro Chance, à déterminer parmi les dix options possibles. Dans le cas où personne ne trouverait les résultats du Loto ce mercredi soir, le jackpot sera remis en jeu samedi, avec un million d'euros supplémentaires, portant à 15 millions d'euros la cagnotte.

Mais au fait, à quoi correspondent 14 millions d'euros ? La somme est colossale certes, mais dans les faits, il s'agit de 10 769 smic, soit 897 années de revenu minimal. Quatorze millions d'euros, c'est aussi l'équivalent de 3 608 séjours dans un hôtel tout compris à Monastir, en Tunisie, pour quatre personnes. Mais aussi 1 473 684 places de cinéma pour aller voir et revoir Barbie de Greta Gerwig ou Oppenheimer de Christopher Nolan. C'est aussi 717 948 places pour aller au zoo ou 166 666 billets d'entrée pour une journée à Disneyland. De quoi faire plaisir à tous les enfants que vous connaissez.

Quels sont les plus gros jackpots jamais remportés au Loto ? Si 14 millions d'euros est une somme colossale, ce gros lot reste tout de même loin derrière les plus grosses cagnottes qui ont déjà été empochées au Loto. Selon le site tirage-gagnant, sur la première place du podium se trouve celui remporté à Orgères (Ille-et-Vilaine) le 4 décembre 2021. Il s'élevait à 30 millions d'euros. Suivent les 26 millions d'euros empochés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet le 11 septembre 2021, les 25 millions d'euros gagnés le 5 décembre 2022 à Paris, les 24 millions d'euros qui ont fait un millionnaire à Sarcelles, dans le Val-d'Oise en juin 2011, et enfin, la cagnotte de 23 millions d'euros remportés par un couple de Libourne, en Gironde, le 19 mai 2014.