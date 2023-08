Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 15 août 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. 49 millions d'euros étaient en jeu mardi 15 août 2023, lors du tirage de l'Euromillions. Découvrez tous les résultats !

Ce mardi 15 août 2023, pour la fin de ce long week-end de l'Assomption, la FDJ proposait de faire remporter 49 millions d'euros à un ou une joueuse de l'Euromillions. En attendant le prochain tirage, voici quelques informations sur ce jeu de hasard. L'Euromillions est une loterie européenne coordonnée par plusieurs sociétés de loterie nationales, dont la Française des Jeux (FDJ) pour la France. Elle est lancée le 7 février 2004. Les pays fondateurs de cette loterie étaient la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Peu de temps après, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont également rejoint le jeu.

Le jeu se joue en sélectionnant cinq numéros principaux d'une grille allant de 1 à 50, ainsi que deux étoiles chanceuses tirées d'une grille séparée allant de 1 à 12. Les tirages ont lieu chaque semaine, le mardi et le vendredi soir. Ils sont généralement organisés dans l'un des pays participants à tour de rôle. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Euromillions est la possibilité de cumuler des jackpots importants. Si aucun joueur ne remporte le jackpot lors d'un tirage, le montant est reporté au tirage suivant, permettant ainsi au jackpot de croître de manière significative. L'Euromillions est devenue l'une des loteries les plus populaires en Europe, attirant des joueurs de nombreux pays participants. La FDJ en France a joué un rôle important dans la promotion et la gestion de ce jeu au sein du pays, en proposant également d'autres options de jeu et de paris aux joueurs français.

Comme chaque mardi et vendredi, le résultat du tirage est révélé vers 21h05. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : les numéros gagnants, les étoiles et MyMillion. Avant le prochain tirage, vendredi 18 août, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille !