Méga-bassines : qu'est-ce qu'est le "Convoi de l'eau" ?

Un nouveau chapitre débute dans le mouvement de contestation des méga-bassines. Un "Convoi de l'eau" s'est élancé des Deux-Sèvres. Cette manifestation se terminera à Paris le 27 août. Toutes les informations sur cet évènement.

Le point de départ de ce convoi itinérant n'est pas dû au hasard. La ville de Lezay (Deux-Sèvres) est située à 5 kilomètres de Sainte-Soline, théâtre d'une manifestation très violente en mars dernier. Un convoi de 700 cyclistes et une quinzaine de tracteurs a pris le départ de Lezay, dans les Deux-Sèvres, le 18 août 2023. Il doit rallier Orléans, dans le Loiret, le 25 août, puis Paris où un rassemblement est prévu le week-end du 26 et 27 août. Les manifestants espèrent que le convoi permettra de "renouer le dialogue" avec le gouvernement. Ils veulent que les projets de méga-bassines soient suspendus et qu'une concertation soit organisée avec les populations concernées.

Le convoi est organisé par le collectif "Bassines non merci !" et la Confédération paysanne. Les manifestants protestent contre la construction de méga-bassines, des réservoirs d'eau géants qui serviront à irriguer les cultures. Ils considèrent que ces bassines sont un gaspillage d'eau et qu'elles nuisent à l'environnement et à la biodiversité. Ils craignent également que les méga-bassines ne soient pas utilisées de manière durable et qu'elles ne conduisent à une surexploitation de l'eau. Ils souhaitent également alerter sur la ressource en eau dans un contexte de sécheresse et de canicule.

Quel est le parcours du "Convoi de l'eau" ?

Cette manifestation est parti le vendredi 18 août 2023 à midi de Lezay (Deux-Sèvres) et doit rejoindre Orléans le 25 août. 8 arrêts sont prévus avant cette destination. Enfin, un rassemblement est prévu le week-end du 26 et 27 août à Paris. Le programme détaillé est disponible via ce lien. Chaque jour, le convoi parcourra 50 à 60 kilomètres chaque jour. L'étape d'Orléans sera très symbolique puisque la destination exacte est l'agence régionale de l'eau Loire-Bretagne. Selon Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, auprès de Franceinfo : "Les agences de l'eau sont maîtresses de la politique de l'eau du territoire. Ce sont les très gros financeurs des ouvrages sur l'eau. Ils financent les méga-bassines avec 70% de l'argent public !"

Un évènement surveillé de près après Sainte-Soline

Les manifestations autour de ce type de projets ont été violentes à plusieurs reprises, notamment en mars 2023 à Sainte-Soline. Le gouvernement a dissous le collectif "Les Soulèvements de la Terre", mais le Conseil d'État a suspendu cette décision. La préfecture de la Vienne a annoncé, par un communiqué de presse mardi 15 août, qu'elle utiliserait des drones et des aéronefs pour sécuriser le parcours du convoi de l'eau, qui traversera le département du 18 au 21 août.

Les organisateurs ont souhaité partir près de Sainte-Soline pour "rendre hommage aux blessés et mutilés par les grenades de la police". Selon BFMTV, le cortège a été "déclaré auprès des préfectures concernées". Le collectif "Les Soulèvements de la Terre", derrière les manifestations en mars 2023, sera présent dans le convoi mais sans le rôle d'organisateur.