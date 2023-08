Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 août 2023 [EN LIGNE]

LOTO. 6 millions d'euros étaient mis en jeu par la Française des jeux lors de tirage Loto du 21 août 2023. Les résultats sont désormais disponibles.

[Mis à jour le 21 août 2023 à 21h33] Les résultats du tirage Loto du lundi 21 août 2023 sont désormais connus... et il n'y a malheureusement aucun gagnant des 6 millions d'euros mis en jeu. Lors du prochain tirage, le mercredi 23 août, il y aura donc 7 millions d'euros à remporter. Néanmoins, vérifiez bien votre ticket, car un joueur a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance, et a donc remporté 155 220,10 euros. Sinon, vous avez peut-être gagné une certaine somme.

Vous pouvez également trouver, ci-dessous, les dix codes tirés au sort, le numéro Joker+ et l'option second tirage :

Tirage du 21/08/2023 : 3 - 4 - 17 - 22 - 36 Chance : 6

Joker+ : 6 457 240

Option 2nd tirage : 3 - 6 - 12 - 40 - 13

10 codes gagnants : A 4623 9713 - B 2334 8709 - F 5638 9893 - H 2871 4510 - L 4268 6734 - N 2486 8805 - S 0499 7376 - T 9929 0472 - V 1552 1367 - V 5098 8001

Pour remporter les 6 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait avoir "un peu" de chance. En effet, vous aviez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance : il fallaitt choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Moins vous trouviez de numéros exacts, et plus votre gain était faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Quel est le plus gros lot jamais remporté au Loto ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre 2021, un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine.