Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 25 août 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. La Française des jeux mettait en jeu une cagnotte de 83 millions d'euros lors du tirage Euromillions du vendredi 25 août 2023. Les résultats sont désormais disponibles.

[Mis à jour le 25 août 2023 à 22h46] Les résultats du tirage Euromillions du vendredi 25 août 2023 sont désormais connus... et il n'y a malheureusement aucun gagnant du jackpot de 83 millions mis en jeu. Il y aura donc 92 millions d'euros à gagner lors du prochain tirage, le mardi 29 août. Mais, vérifiez bien votre ticket de jeu car deux Français ont trouvé les cinq bons numéros sans étoile, et ont remporté 30 630, 40 euros. Par ailleurs, un joueur Français est devenu millionnaire grâce au numéro My Million

Vous retrouverez, ci-dessous, les numéros de l'Euromillions, ainsi que le numéro My Million tiré au sort :

Tirage du 25/08/2023 16 - 17 - 34 - 35 - 44 Etoiles : 5 - 10

MyMillion :WK 502 1672

Si vous vous demandiez comment jouer, rien de plus simple. Il fallait vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochiez cinq numéros et vos deux étoiles. Il était également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour était joué. Une fois la grille validée, vous receviez votre code My Million qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

Quelles sont les chances de gagner à l'Euromillions ? Elles sont en réalité faibles, puisque vous avez une chance sur 139 millions de devenir millionnaire. Il faut en effet cocher les cinq bons numéros parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. Vous augmentez par ailleurs la probabilité de trouver le bon code MyMillion.