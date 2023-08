Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 26 août 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats du tirage du Loto de ce samedi 26 août sont tombés. Le jackpot, non remporté, s'élevait à 8 millions d'euros !

8 millions d'euros étaient en jeu pour le tirage du Loto de la FDJ de ce samedi 26 août 2023, mais personne n'a remporté le jackpot. Depuis sa création, la Française des Jeux a joué un rôle central dans le paysage des jeux de hasard en France, tout en contribuant au financement de projets d'intérêt public. L'histoire de la FDJ commence en 1933 avec la création de la Loterie Nationale. Cette institution a été fondée pour lutter contre les loteries illégales et pour générer des fonds destinés à des œuvres caritatives. Elle est devenue une partie intégrante de la culture française. En 1976, la Loterie Nationale a évolué pour devenir la Française des Jeux, une entreprise publique. Cette transformation visait à moderniser l'opération et à élargir la gamme de jeux proposés aux Français. La FDJ a gagné en popularité au fil des ans grâce à des jeux emblématiques tels que le Loto et l'Euromillions. Ces jeux ont attiré des millions de participants, offrant des jackpots alléchants et contribuant à financer divers projets sociaux.

La FDJ a su s'adapter à l'ère numérique en permettant aux joueurs d'acheter des billets en ligne, de vérifier leurs résultats en temps réel et de participer à des jeux interactifs via Internet et les applications mobiles. En 2019, le gouvernement français a décidé de privatiser partiellement la FDJ en introduisant des actions sur le marché. Cette décision a permis à l'entreprise de s'ouvrir au public tout en conservant une participation majoritaire de l'État. Outre son rôle dans les jeux de hasard, la FDJ a joué un rôle significatif dans le financement de projets sociaux, culturels, sportifs et environnementaux en France. Une partie de ses revenus est dédiée à des initiatives d'intérêt général, contribuant ainsi au bien-être de la société. La Française des Jeux est ainsi bien plus qu'une simple entreprise de jeux de hasard. Elle incarne une longue histoire d'engagement envers la société française, alliant divertissement et responsabilité sociale. Avec son héritage riche et son avenir prometteur, la FDJ continue de captiver les joueurs et de faire une différence positive en France.

Le résultat du prochain tirage sera révélé, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute dès leur publication : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le tirage de ce soir, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, lundi 28 août 2023 !