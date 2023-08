Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 août 2023 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 30 août propose un pactole de 10 millions d'euros à un ou une heureuse élue. Tous les résultats sont à découvrir dès publication sur Linternaute.

Pour ce tirage du Loto du mercredi 30 août, la FDJ prévoit un jackpot de 10 millions d'euros ! Le loto est l'un des jeux de loterie les plus populaires en France, mais d'où viennent ces jeux en fait ? Les premières traces de jeux de loterie se trouvent en Chine, où il est dit que la "Keno" aurait été inventée il y a plus de 2000 ans. À l'époque, elle servait à financer des projets gouvernementaux, notamment la construction de la Grande Muraille de Chine. Pendant ce temps, dans la Rome antique, les Romains avaient leurs propres formes de jeux de loterie, souvent utilisées pour distribuer des biens précieux aux citoyens. Ces jeux étaient connus sous le nom de "tesserae" et étaient considérés comme une forme de divertissement populaire. Les jeux de loterie ont fait leur retour en Europe pendant la Renaissance. Au 15e siècle, l'Italie a introduit une version appelée "Lo Giuoco del Lotto D'Italia," qui existe toujours de nos jours sous le nom de "Loto." Ce jeu a contribué à financer de nombreux projets publics en Italie à cette époque.

Au fil des siècles, les jeux de loterie ont évolué pour devenir plus sophistiqués et réglementés. Au 17e siècle, l'Angleterre a vu l'émergence de la première loterie publique, utilisée pour lever des fonds pour la construction d'infrastructures telles que des routes et des ponts. Aux États-Unis, les loteries ont joué un rôle crucial dans le financement de projets de colonisation, d'éducation et d'infrastructures au 18e siècle. Le siècle suivant, de nombreuses loteries ont néanmoins été interdites en raison de problèmes de corruption et de fraude. De nos jours, les loteries sont devenues un phénomène mondial. Elles sont réglementées et supervisées pour garantir leur équité. Les recettes générées par les ventes de billets de loterie financent souvent des causes publiques telles que l'éducation, la santé, et d'autres programmes sociaux.

Le résultat du tirage sera révélé, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le tirage de ce soir, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, mercredi 30 août 2023 !