Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mercredi 1er septembre 2023, 106 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Un jackpot de 106 millions d'euros : c'est ce que propose la FDJ pour le tirage de l'Euromillions de ce mercredi 1er septembre. Tous les résultats en direct sur Linternaute.

Pour le premier tirage de l'Euromillions du mois de septembre, la FDJ prévoit un jackpot de 106 millions d'euros ! Connaissez-vous l'histoire de la Française des Jeux ? Ses origines remontent aux années 1930, lorsque la France cherchait des moyens innovants de financer ses projets sociaux et sportifs, notamment les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. C'est dans ce contexte que l'idée de créer une entreprise de paris sportifs en France a vu le jour. La FDJ a été officiellement créée le 30 septembre 1933 sous le nom de "Société de la Loterie Nationale et du Loto Sportif". Son objectif initial était de collecter des fonds pour soutenir le sport français tout en offrant une opportunité de divertissement aux citoyens. Les premiers jeux proposés par la FDJ étaient principalement axés sur les paris sportifs, permettant aux gens de parier sur les résultats de divers événements sportifs.

Au fil des décennies, la FDJ a élargi sa gamme de jeux pour inclure des loteries traditionnelles, tels que le Loto, le Super Loto, et plus tard, l'Euromillions. Ces jeux ont connu un succès considérable et ont contribué à la popularité continue de la FDJ en tant qu'opérateur de jeux de hasard en France. En 1993, la FDJ a été privatisée et ouverte à des investisseurs privés, tout en restant sous la régulation de l'État. Cette évolution a permis à l'entreprise de moderniser ses opérations et de s'adapter aux besoins changeants du marché des jeux de hasard. Aujourd'hui, la FDJ est un acteur majeur de l'industrie des jeux en France, offrant une variété de jeux allant des loteries aux paris sportifs en ligne. Elle joue également un rôle important dans le financement de projets sociaux, culturels et sportifs à travers le pays, contribuant ainsi au bien-être de la société française.