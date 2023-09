Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 6 septembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Alors que le Super Loto du patrimoine se profile, la FDJ propose un tirage du Loto pour le moins séduisant ce 6 septembre. Treize millions d'euros sont en jeu. Mais trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 6 septembre 2023 à 19h40] Et si vous remportiez 13 millions d'euros ce mercredi 6 septembre 2023 ? Rares sont ceux qui diraient non à ce genre de proposition fort alléchante. Néanmoins, il ne suffira pas de répondre oui pour empocher le gros lot. Si vous souhaitez ne serait-ce qu'avoir une minuscule chance de devenir millionnaire ce mercredi soir, vous devez avant tout participer au tirage Loto. Il vous faudra cocher cinq chiffres et un numéro Chance sur votre grille et, surtout, valider votre grille avant 20h15. Passé cette heure, il sera trop tard !

Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous munir de tous vos grigris et autres porte-bonheur et à attendre l'heure du tirage Loto et l'annonce des résultats du jour. Le rendez-vous est fixé à 20h45 sur TF1. bien entendu, le résultat Loto sera livré sur cette page dans la foulée. Notons toutefois que le vainqueur, s'il remportera un jackpot colossal, pourra également se targuer d'avoir trouvé LA combinaison gagnante parmi les 19 068 840 possibles. Les perdants sont tout de même conviés à regarder tous les résultats Loto car il n'y a pas que l'éventuel joueur qui parvient à trouver tous les bons chiffres qui empoche quelque chose. En effet, en ne trouvant que le numéro Chance, vous récoltez 2,20 euros, soit le prix d'une grille classique. En somme, vous avez, semble-t-il, une chance sur 10 de jouer gratuitement ce soir, faute de devenir millionnaire. Des butins plus séduisants sont également remis à ceux qui trouvent davantage de bons numéros.

Le saviez-vous ? Le vendredi 15 septembre prochain, la Française des jeux organise un Super Loto de la Mission patrimoine. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Attention toutefois, si 13 millions d'euros seront en jeu, la grille sera exceptionnellement vendue 3 euros et non 2,20 euros. En cas de défaite, vous pourrez toutefois vous réjouir d'avoir contribué, en partie, à assurer l'entretien de monuments français en péril.