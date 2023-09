Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 12 septembre, 39 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Ce mardi 12 septembre 2023, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens vous proposent de remporter 39 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles sur cette page vers 21h45.

39 millions d'euros. Il s'agit de la somme importante mise en jeu par la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens ce mardi 12 septembre 2023, à l'occasion d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Pour la remporter, il faudra cependant parvenir à trouver les cinq bons numéros ainsi que les deux numéros étoiles. Le tirage se déroulera aux alentours de 21h05, et ses résultats seront dévoilés vers 21h45. Des résultats qui seront disponibles sur cette page dans les minutes qui suivent. Alors, à vos jeux !

Peu importe les résultats du tirage, il y aura forcément un nouveau millionnaire en France ce mardi soir. En effet, la Française des Jeux organise, chaque soir de l'Euromillions, un tirage MyMillion. Un code unique MyMillion est ainsi attribué à chaque ticket de l'Euromillions et, si votre code est tiré au sort, vous remportez un million d'euros. Le tirage MyMillion aura lieu un peu plus tôt, vers 20h20, et ses résultats seront disponibles vers 20h50. Vous avez jusqu'à 20h15 ce mardi soir pour enregistrer votre grille, et disposez pour cela de trois options : vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle de la FDJ ou dans un point de ventre agréé par la FDJ.