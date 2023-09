Les Français boivent beaucoup d'alcool, mais c'est ici qu'ils boivent le plus - la carte de l'alcool en France

La carte de la consommation d'alcool en France a été publiée. Quelle région se démarque le plus ?

Bien que la consommation globale d'alcool en France ait connu une diminution depuis les années 1960, notamment avec une baisse significative de la consommation quotidienne de vin, la France demeure l'un des principaux consommateurs d'alcool au monde. En effet, elle se classe au sixième rang des pays consommateurs au sein de l'OCDE.

La cartographie régionale dévoilée par Santé publique France montre des variations importantes en matière de consommation d'alcool. L'Ile-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et l'ensemble des DROM affichent des consommations moins élevées que la moyenne nationale. En revanche, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie se distinguent par une consommation quotidienne d'alcool plus prononcée.

La consommation hebdomadaire d'alcool chez les jeunes adultes est également révélatrice. Elle est la plus élevée en Bretagne (43,5%), suivie des Pays de Loire, de la Martinique et de la Guyane. Inversement, elle est la plus faible dans les Hauts de France, à 23,2%.

Les alcoolisations ponctuelles importantes mensuelles, définies par la consommation de 6 verres ou plus en une seule occasion, montrent que la Bretagne est la région où ce type de consommation est le plus fréquent, avec une augmentation notable depuis 2005. Toutefois, malgré ces tendances locales, une harmonisation des comportements se dessine à l'échelle européenne. Le modèle latin d'usage régulier d'alcool tend à se fondre avec le modèle nordique et anglo-saxon, où les consommations sont moins fréquentes mais plus importantes.

La nature de l'alcool consommé varie également d'une région à l'autre. Le nord et l'est sont davantage portés sur la bière, tandis que le sud privilégie le vin. De son côté, l'ouest a une prédilection pour les alcools forts.

Toutefois, si la France reste un grand consommateur d'alcool, la tendance est à la baisse et la sensibilisation augmente. Les disparités régionales sont notables, mais la consommation excessive d'alcool est un enjeu de santé publique qui concerne tout le territoire.